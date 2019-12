Mancini agli studenti | «Divertitevi e non escludete mai nessuno»

Calcio - Roberto Mancini sull’Italia agli Europei 2020 : “Siamo ottimisti - il gruppo è delineato. Poi se c’è lo Schillaci di turno…” : Svizzera, Turchia e Galles: sono queste le avversarie del gruppo A per l’Italia di Roberto Mancini nella prossima fase finale degli Europei 2020 di Calcio. Dal 12 giugno, con il match contro i turchi all’Olimpico di Roma, l’avventura della selezione del Bel Paese avrà inizio, con la speranza di arrivare fino in fondo (finale del 12 luglio a Londra). La compagine tricolore viene da un periodo molto positivo: le qualificazioni ...

Italia - le parole di Mancini e Bonucci : “la mentalità non deve cambiare - arrivare al massimo agli Europei” : L’Italia affronterà domani sera l’Armenia nell’ultima gara di qualificazioni ad Euro 2020. Azzurri che hanno stacato il pass da tempo ma Roberto Mancini ha voluto tenere alta la concentrazione: “Gli elogi di Sacchi? Lo ringrazio, ci servono. Abbiamo un Europeo da giocare e vogliamo arrivarci al massimo. Nelle poche possibilità che avremo dovremo cercare di migliore in fretta nelle cose da migliorare. Dobbiamo ...

L’Italia ad Euro 2020 - Mancini ha le idee chiare : Acerbi e Tonali si sono presi la maglia azzurra : L’Italia mette a segno la decima vittoria consecutiva, la squadra di Roberto Mancini si conferma in grande forma, altro successo anche sul campo della Bosnia. La nazionale italiana entra sempre più nella storia, dopo la qualificazione ad Euro 2020 raggiunta con ampio margine l’Italia non si è fermata e contro la Bosnia ha disputato una prestazione di altissimo livello. Il match si è concluso sullo 0-3, risultato che non lascia ...

Calcio - Roberto Mancini e l’Italia da record : 10 vittorie - battuto il filotto di Pozzo. Una lenta risalita - testa di serie agli Europei : Roberto Mancini è entrato ufficialmente nella storia del Calcio italiano diventando il primo Commissario Tecnico della Nazionale a vincere 10 partite consecutive. L’attuale tecnico degli azzurri, grazie al successo contro la Bosnia Erzegovina ottenuto ieri nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2020, ha infatti battuto lo storico record che apparteneva all’indimenticabile Vittorio Pozzo: 9 vittorie consecutive tra il ...

La rassegna stampa di mercoledì 16 ottobre : “Rullo azzurro - Mancini eguaglia Pozzo” [FOTO] : La rassegna stampa di mercoledì 16 ottobre – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi non potevano non concentrare l’attenzione sull’Italia. I ragazzi di Mancini centrano la nona vittoria di fila, sbancando il campo del Liechtenstein per 0-5 con le seconde linee ed eguagliando Pozzo. La Gazzetta titola: “Rullo azzurro” con la foto di Belotti, autore di una doppietta. Un grande “Vittorio ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Liechtenstein-Italia 0-5 - cinquina degli azzurri - Mancini eguaglia Pozzo : La Nazionale italiana di Calcio allunga la sua striscia vincente nelle Qualificazioni agli Europei 2020 e conquista l’ottava vittoria in altrettanti incontri nel Gruppo J. Gli azzurri, dopo aver ottenuto il pass nel match dello Stadio Olimpico di Roma contro la Grecia, hanno superato questa sera a Vaduz il Liechtenstein (fanalino di coda del raggruppamento) con il punteggio di 5-0. Un risultato un po’ bugiardo per quanto si è visto ...

L’Italia vola - Sacchi esalta Mancini : le reazioni post qualificazione tra entusiasmo e polemiche sulla maglia verde : “Indossare la maglia azzurra per un calciatore è il coronamento di un sogno, sentire l’Inno dà sensazioni uniche perchè stai rappresentando il tuo paese. Io ho avuto il piacere di vestirla sia da calciatore che fare il ct. Da giocatore ti dà emozione forti, da ct senti una responsabilità ancora più grande. Senti un intero paese che soffia dietro di te”. Sono le dichiarazioni di Antonio Conte, ex ct della Nazionale ed ...

Mancini e Bonucci : battiamo la Grecia e andiamo agli Europei : Mancini e Bonucci: "L'obiettivo principale sono gli Europei, la prima competizione importante che avremo: da tanto tempo questo trofeo manca"

I numeri di maglia in Nazionale? Per i giovani li sceglie Mancini : Su Repubblica una curiosità sui numeri di maglia della Nazionale. I big li scelgono da soli, i giovani no. A loro li assegna direttamente il ct Mancini. Il quotidiano scrive che è “un modo per tenerli con i piedi per terra, far capire che la maglia è transitoria, non un diritto acquisito e che ogni volta va meritata”. Non è una questione banale. Una volta, scrive il quotidiano, i numeri di maglia erano icone, ognuno rappresentava un ...

Italia-Grecia - ospite speciale durante la rifinitura degli azzurri : Mancini invita Mihajlovic e gli regala una speciale maglia verde : L’allenatore del Bologna ha seguito l’allenamento insieme ai due figli, ricevendo poi la maglia verde personalizzata con nome e numero 11 Roberto Mancini ha voluto anche Sinisa Mihajlovic vicino a sè nella rifinitura in vista di Italia-Grecia, match di qualificazione ad Euro 2020 che potrebbe dare il pass agli azzurri per la rassegna continentale. L’allenatore serbo, da qualche mese impegnato nella lotta per sconfiggere ...

La Nazionale italiana in campo con la maglia verde - il pubblicitario boccia il nuovo look : “penalizzerà il gioco dei ragazzi di Mancini” : nuovo look per la Nazionale italiana di calcio: sabato gli azzurri scenderanno in campo con una nuova divisa verde, ma arriva la bocciatura del pubblicitario Sabato sera la Nazionale di Roberto Mancini sfiderà la Grecia per le qualificazioni ad Euro 2020: in occasione della sfida contro gli ellenici l’Italia vestirà di verde per la seconda volta nella storia. Una decisione che divide il popolo italiano: c’è infatti chi apprezza ...

La maglia verde della Nazionale celebra i giovani di Mancini : La terza maglia della Nazionale italiana? Sarà verde. L’Italia la indosserà sabato sera all’Olimpico per la gara contro la Grecia valida per le qualificazioni europee. Il cambio di immagine, annunciato dalla Federcalcio, è stato proposto e realizzato dallo sponsor tecnico Puma. La maglia si chiama Rinascimento, è disegnata e realizzata con motivi ispirati ai tessuti e all’architettura di uno dei periodi più entusiasmanti della ...