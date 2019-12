La vita in diretta | inviato di Matano-Cuccarini fa un errore clamoroso

LIVE Civitanova-Al Rayyan 1-0 - Mondiale per club volley in DIRETTA : tutto facile per la Lube : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Juantorena sfonda il muro, Civitanova parte a razzo. INIZIA IL SECONDO SET. Civitanova-Al Rayyan 1-0. 25-16 Leal chiude i conti in un primo set senza storia. 24-15 Simon chiude di prima intenzione, Bieniek show dai nove metri. 23-15 ACEEEEEEEEEE! Bieniek la mette dentro. 22-15 Leal a tutto braccio dopo una bella difesa di Bieniek. 21-15 Perfetto smash di Ryclicki su lunga ricezione avversaria. 20-15 ...

LIVE Civitanova-Al Rayyan - Mondiale per club volley in DIRETTA : 12-6 - la Lube passeggia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-8 Civitanova comodamente in vantaggio senza strafare dooo il muro lungo di Simon, time-out per l’Al-Rayyan. 12-6 Bomba di Leal a tutto campo dopo una bella difesa di Balaso. Il muro avversario sembra non esistere. 11-6 Ingenuo fallo a rete dei centrali dell’Al Rayyan. 10-6 Vinicius trova il tocco delle mani alte del muro. 10-5 Juantorena prende un pallone a grande altezza e inchioda a ...

LIVE Civitanova-Al Rayyan - Mondiale per club volley in DIRETTA : si incomincia - esordio per la Lube : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.44 Questa è la prima partita del round robin tra le quattro squadre partecipanti, servirà per definire gli abbinamenti per le semifinali. 21.42 Si inizia alle ore 22.00 italiane, si gioca a Betim (Brasile). 21.40 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Al Rayyan, match valido per il Mondiale 2019 di volley maschile. La presentazione della partita – La presentazione del Mondiale per ...

Lorella Cuccarini e Matano annunciano lo stop de La vita in diretta : Alberto Matano e Lorella Cuccarini parlano dell’interruzione de La vita in diretta: “Clerici al nostro posto” Settimana breve quella de La vita in diretta appena iniziata… e già finita! Proprio così: come abbiamo già accennato giorni fa, Lorella Cuccarini e Alberto Matano saranno assenti dal piccolo schermo per il resto di questa settimana. La vita in diretta, dopo la puntata di ieri e quella di oggi, tornerà in video ...

Antonella Clerici - vita in diretta : “Avrò Stefano De Martino allo Zecchino” : La Vita in diretta, Antonella Clerici: “Stefano De Martino in giuria allo Zecchino d’oro” Domani 4 dicembre andrà in onda la prima puntata della 62esima edizione dello Zecchino d’oro. A presentare questa edizione ci sarà Antonella Clerici, che con questa occasione ritorna in Rai dopo lo stop forzato. La conduttrice a La Vita in diretta ha anticipato ciò che vedremo in queste quattro puntate e soprattutto ha svelato chi ...

LIVE Civitanova-Al Rayyan - Mondiale per club volley in DIRETTA : debutto da non sottovalutare per Juantorena e Leal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La presentazione del Mondiale per club Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Al Rayyan, match valido per il Mondiale 2019 di volley maschile che si apre oggi a Betim (Brasile). La Lube vuole incominciare al meglio il round robin che definirà gli accoppiamenti per le semifinali e l’esordio sembra essere ampiamente alla portata dei Campioni ...

Alle 21 : 30 No Man's Sky e tutte le novità dell'update Synthesis protagonisti della nostra diretta : Questa sera torniamo in diretta con un appuntamento dedicato a uno dei giochi più discussi dell'attuale generazione, un titolo che dopo un debutto tutt'altro che semplice ha saputo risollevarsi grazie al lavoro degli sviluppatori e all'attento ascolto dei feedback (e inevitabili critiche) provenienti dai moltissimi fan.No Man's Sky sarà il protagonista assoluto della nostra live serale in compagnia di Alberto Naso. Il nostro Wochinimen si ...

Simona Ventura a La vita in diretta : “Non la sopporto”. E su Bettarini… : La vita in diretta, Simona Ventura intervistata da Lorella Cuccarini: “C’è una cosa che non sopporto” E’ intervenuta nella puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 2 dicembre 2019, Simona Ventura, per presentare il suo nuovo libro dal titolo ‘Codice Ventura’. E intervistata dalla padrona di casa Lorella Cuccarini, Simona Ventura a La vita in diretta ha spiegato qual è la cosa che non sopporta di più, ...

Sospesa La vita in diretta : Lorella Cuccarini e Alberto Matano in pausa - ecco il motivo : Stop a La vita in diretta: ecco il motivo Qualche giorno fa sul web si era diffusa la notizia di una possibile cancellazione de La vita in diretta dal palinsesto di Rai Uno. Al momento è solo un rumor, mentre di ufficiale per il momento c’è che il contenitore la prossima settimana non andrà in […] L'articolo Sospesa La vita in diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano in pausa, ecco il motivo proviene da KontroKultura.

Lorella Cuccarini e Matano : nuovo record d’ascolti per La vita in Diretta : La Vita in Diretta ascolti: nuovo record per Lorella Cuccarini e Matano che tallonano la D’Urso Gli ascolti tv di venerdì 29 novembre hanno fatto registrare un ottimo risultato per La Vita in Diretta su Rai1 che ha superato i due milioni di telespettatori. Un nuovo grande risultato per Lorella Cuccarini e Alberto Matano, dopo il record di ascolti registrato il primo novembre scorso. Lo storico contenitore del primo canale del servizio ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : poca attività in pista a inizio FP3 - tra poco in pista i top team! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Bottas scalza Ricciardo dalla vetta della classifica con un 1’37″9. Secondo tempo per Vettel a parità di mescola a 3 decimi dal leader. 11.19 Mercedes e Ferrari con gomme morbide, Albon in pista con le medie sulla Red Bull. 11.17 Scendono finalmente in pista anche Mercedes e Ferrari! Tra poco i primi crono significativi dei top team. 11.15 Lando Norris fa segnare il primo giro ...

LIVE Sorteggio Europei 2020 in DIRETTA : l’Italia scopre le avversarie - incubo Francia da evitare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del Sorteggio, le fasce e le possibili avversarie dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Sorteggio della fase a gironi degli Europei di calcio del 2020: oggi, sabato 30 novembre, alle ore 18.00 italiane, al RomExpo di Bucarest, capitale della Romania, l’Italia, che sarà testa di serie, e verrà inserita nel Girone A, attende di conoscere il nome delle ...

La vita in diretta - Donatella Rettore e gli insulti che le rivolgeva sua madre : un passato doloroso : Tempo di confidenze per Donatella Rettore a La vita in diretta di Lorella Cuccarini. Su Rai 1 la cantante si racconta. La conduttrice verso la fine del colloquio ha chiesto alla ospite di parlare della madre, Teresa Pisani, che fu attrice di teatro, e che non era molto contenta del fatto che la figl