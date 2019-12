Il sogno di Papa Francesco

Manuel Montinaro : ’Sono il papà del trash - sogno di cantare con Andrea Bocelli e Il Volo’ : Su Instagram, tra le tante pagine che parlano di tv, gossip e trash, quella di Manuel_real_off, è tra le più seguite e apprezzate. Si tratta di una pagina genuina e divertente gestita da Manuel Montinaro, che ha fatto della passione per la televisione e il gossip il suo lavoro. Montinaro ha 2 lauree e tanti sogni nel cassetto. Vorrebbe cantare con il Volo e Andrea Bocelli. In questa intervista Manuel si racconta, mostrandoci lati inediti della ...

Alessio Boni presto papà : “Non abbiamo bisogno del matrimonio” : L’attore Alessio Boni, volto amato di molte fiction italiane, sta per diventare papà. La compagna Nina Verdelli dovrebbe partorire a marzo 2020 e l’uomo si racconta sui progetti futuri in un’intervista al settimanale F. Riguardo al possibile matrimonio tra i due, l’attore ha le idee molto chiare: “Non ne abbiamo bisogno”. Il lieto evento previsto per il prossimo anno Alle pagine di F, Alessio Boni si confida sulla futura esperienza di ...

Un sogno per papà - clip in esclusiva del film di Julien Rappeneau : Un sogno per papà arriverà nelle sale il 5 dicembre, ecco una clip del film che racconta con delicatezza e umorismo le relazioni familiari. Un sogno per papà, il film di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è una commedia per la famiglia che uscirà in Italia il prossimo 5 dicembre distribuito da M2 Pictures. Il protagonista della pellicola è Theo detto "formica", un dodicenne molto maturo per la sua età che si impegna con tutte le sue ...

Il Papa invita a pranzo 1.500 persone bisognose : nel menù lasagna e pollo : In occasione della 'Giornata mondiale dei poveri', Bergoglio ha pranzato con 1.500 ospiti all'interno dell'Aula Paolo VI in...

Mick Schumacher : “Vettel è come un padre - Michael lo era per lui. Il futuro? sogno la Ferrari - sento il DNA di papà” : Mick Schumacher sta disputando una stagione difficile nel Mondiale F2, al volante della Prema Racing ha conquistato 51 punti ma è riuscito a vincere la sprint race in Ungheria anche se nell’ultimo Gran Premio disputato a Sochi è stato costretto a due ritiri. Il figlio d’arte ha fatto il salto di categoria dopo aver vinto il Campionato Europeo di Formula 3, in questa annata ha anche guidato la Ferrari di Formula Uno durante i test di ...

Papà Luca : "Non aveva bisogno di soldi" : 18.00 "Era un ragazzo pieno di vita, amava lo sport.Era stupendo,tutti lo conoscevano per il bravo ragazzo che era. Forse si fidava troppo degli altri.Io gli dicevo di non fidarsi, così come fa qualsiasi padre. Non aveva bisogno di soldi,lavorava. E noi abbiamo un ristorante". Così il Papà di Luca Sacchi,il 24enne ucciso a Roma, in una conferenza stampa. Quella sera Luca "mi ha dato un bacio e mi ha detto ti voglio bene", dice non trattenendo ...

Brexit - il papà di Boris Johnson in Puglia : "Mio figlio? Dopo il voto ha bisogno di una vacanza qui" : Stanley a Bari Dopo una tre giorni dedicata alla Puglia da giornalista inviato del Daily Mail: "Prima della Casa Bianca o di Mosca, il posto dove andare è la Puglia"

Papa Francesco : "Abbiamo bisogno di guarire da vizi" : "Abbiamo bisogno di essere risanati dalla sfiducia in noi stessi, nella vita, nel futuro, da molte paure, dai vizi di cui siamo schiavi, da tante chiusure, dipendenze e attaccamenti: al gioco, ai soldi, alla televisione, al cellulare, al giudizio degli altri". Lo ha detto Papa Francesco durante l’omelia della messa di canonizzazione di cinque nuovi Beati. "Il Signore libera e guarisce il cuore, se lo invochiamo - ha sottolineato ...

Amazzonia - il sogno del Papa prende piede : preti indios : Giuseppe Aloisi I vescovi riuniti per il Sinodo panamazzonico discutono sul da farsi: viri probati o diaconi permanenti, ma il Papa vuole comunque che gli indigeni divengano parte integrante della Chiesa del futuro "Stiamo cercando di mettere in pratica quello che il Papa ci chiede: far partecipare gli indigeni nel dare un volto alla Chiesa amazzonica. Ma per farlo hanno bisogno di ministri propri". Il vescovo Wilmar Santin conosce ...