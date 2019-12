Disabile perde il lavoro e non può pagare più il mutuo | la casa va all’asta ma arriva

baritalianews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Un uomo con una disabilità al 75% è stato colpito da un’aneurisma e per questo non potendo più lavorare non è riuscito più a far fronte alle rate del. La banca gli ha così pignorato lache è andata. L’uomostava perre tutto quando è intervenuto un signore che ha preteso di rimanere anonimo che ha partecipato, ha acquistato lae gliela ha restituita non chiedendo assolutamente nulla in cambio. Il signor x ha dichiarato così: “Potrà restarci a vita… ma non fate il mio nome, quando si fa del bene lo si fa senza pubblicità” Il quotidiano Il Tirreno ha scritto: “Alessandro da quattro anni ha perso il, o meglio gli hanno fatto firmare le dimissioni dal cinema Medusa dove era stato assunto al bar come categoria protetta”. Il signor X ha contattato il sindaco di Filippo Nogarin e ha acquistato lae poi ha ...