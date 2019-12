Destiny 2 | la nuova Season of Dawn sarà svelata domani in un livestream

Activision pensa al dopo Destiny 2 - una nuova IP pronta a sostituire lo sparatutto? : Sono ormai trascorsi diversi mesi dal divorzio di Bungie da Activision, con Destiny 2 che si è quindi emancipato dal publisher statunitense nel tentativo di trovare nuovo slancio dopo un primo anno non proprio entusiasmante e un secondo anno dei contenuti che invece ha mostrato di nuovo la verve creativa. La luce in fondo al tunnel sembra quindi essere meno lontana per lo sparatutto in salsa Sci Fi di Bungie, con il terzo anno che è ...