Cina | riconoscimento facciale obbligatorio per chi compra una Sim

it.insideover

(Di martedì 3 dicembre 2019) Inè appena entrata in vigore una legge che obbliga le persone a sottoporsi a una scansionenel momento in cui sottoscrivono un contratto per la connessione internet mobile o acquistano una Sim. La norma, voluta dal ministero dell’Industria e dell’Information Technology (Miit), era stata annunciata lo scorso settembre con l’obiettivo di reprimere le frodi. In altre parole, come spiega Reuters, i gestori di telefonia mobile dovranno scansionare i volti dei clienti che vorranno chiudere un semplice contatto telefonico o avere una Sim, e confrontarli con quelli presenti sulle foto dei documenti d’identità. Detto altrimenti, laavrà la conferma che chi chiamerà e vorrà connettersi a internet sarà effettivamente chi dice di essere. Resta ancora da capire come è se la disposizione sarà applicata anche a chi è in possesso di un contratto esistente. In ogni caso, i tre ...

wireditalia : Dal primo dicembre 2019 in Cina è entrata in vigore questa legge: - MaxFerrari : RT @formichenews: #Zte, #Dahua e #ChinaTelecom. Così la #Cina pressa l’#Onu sul riconoscimento facciale. L'articolo di Ferruccio Michelin… - puresere : RT @giorgiotave: Sono 2 i grandi temi di oggi: 1. Google e YT bannano 300 Ads di Trump: ma il report sulla trasparenza non è poi così tras… -