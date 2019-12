Assegno ordinario di invalidità e NASpI non sono cumulabili per l' INPS

Blastingnews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Non è possibile cumulare l'die la nuova assicurazione sociale per l'impiego, ovvero la. A fornire dettagliati chiarimenti al riguardo è stata la stessache, sul proprio sito istituzionale, ha pubblicato il Messaggio n°4477 del 2 dicembre 2019 avente come oggetto l'di, l'indennitàe l'anticipo. Nel suo documento di prassi l'Ente Nazionale di Previdenza Sociale si è preoccupata di fornire chiarimenti relativamente a due casi specifici concernenti il ripristino dell'di. In primo luogo quando laviene sospesa perché il lavoratore ha trovato un lavoro a tempo determinato per un periodo non superiore ai sei mesi. In secondo luogo, quando l'indennità di disoccupazioneviene erogata anticipatamente. I chiarimenti forniti dall'Nel suo messaggio l'si premura in via ...

INPS_it : #INPSComunica Sospensione e ripristino dell'assegno ordinario di invalidità e indennità NASpI… - CordiscoNino : RT @INPS_it: #INPSComunica Assegno ordinario di invalidità e indennità NASpI: ecco alcune precisazioni riguardo i titolari di assegno ordin… - INPS_it : #INPSComunica Assegno ordinario di invalidità e indennità NASpI: ecco alcune precisazioni riguardo i titolari di as… -