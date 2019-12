Treni imbrattati con spray | 4 denunciati

romadailynews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roma – Si e’ conclusa con 4 denunce per deturpamento e imbrattamento dei mezzi di trasporto pubblico ed il sequestro di 26 bombolette di vernicee 20 ugelli spruzzatori per la verniciatura, l’attivita’ investigativa della squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio. In particolare i quattro giovani, di cui tre minorenni, sono stati fermati mentre si stavano allontanando dall’area adibita alle operazioni di lavaggio dei, e avevano appena danneggiato alcuni vagoni. Si stima che il danneggiamento abbia causato danni per oltre 10 mila euro. L'articolocon: 4proviene da RomaDailyNews.