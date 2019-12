anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Tutto pronto a(SA) per lade “Lain Festa – Natale al Castello”, in agenda dal 6 all’82019 presso la fortezza Macchiaroli, scrigno di cultura che fu vanto degli illustri Sanseverino. L’iniziativa nasce grazie all’impulso organizzativo di Casartigiani Salerno, presieduta dal Dott. Mario Andresano, al coordinamento tecnico di Angelo Sabini, al sostegno della Camera di Commercio di Salerno, al patrocinio del Comune di, alla “padrona di casa” Gisella Macchiaroli ed alla direzione artistica ed all’attività promozionale del media partner Mestieri e Sapori.Questi i tratti salienti del programma: degustazioni di tipicità gastronomiche ed esposizioni di artigianato artistico; tiro con l’arco ...

anteprima24 : ** #Teggiano, dal 6 all’8 dicembre la terza edizione de “La Corte in #Festa” ** - Ulisseonline : Teggiano, dal 6 dicembre la terza edizione de 'La Corte in Festa - Natale al Castello' - - RoccoColombo2 : Al via a Teggiano la XIII Festa dell’Infanzia dal tema “Un lib(e)ro è per sempre” -