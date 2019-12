Shenmue 3 | Come guadagnare denaro a Niaowu

gamerbrain

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Se avete raggiunto la città di Niawou in3, allora avrete sicuramente bisogno didel contante, sia per acquistare medicine e cibi che pergamene e souvenir. In questo articolo vi spiegheremo i metodi pera Niawou.in3 Nella grande città di Niawou esistono vari metodi per: Raccogliendo e vendendo le erbe Tagliando la legna Pescando e vendendo i pesci Scommettendo nei vari giochi Raccogliendo delle oche in un recinto Caricando e Scaricando mercilavorare al portoscaricatore di merci Fate visita al magazzino che trovate al porto Dialogate con l’uomo seduto Tornate a parlare con il tipo in un secondo momento per sbloccare il lavoro da scaricatore di portolavorare con le oche Uscendo dall’Hotel andate a ...

