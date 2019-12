Naike Rivelli | la protesta contro le pellicce | totalmente nuda su IG | décolleté e parti

Naike Rivelli e le altre | Quando il nudo perde la protesta e diventa una moda : Naike Rivelli pubblica su Instagram una foto dove completamente ha posato in nudo, in poltrona per protestare contro lo spreco di soldi legato all’industria delle borse, ma non è la sola! Ormai sono sempre di più le star che si fanno ritrarre senza veli per protestare contro un’idea. «Chi si compra una borsa di coccodrillo […] L'articolo Naike Rivelli e le altre | Quando il nudo perde la protesta e diventa una moda proviene da ...

Naike Rivelli ingoia una banana in auto. Furiosa contro i media : «Mettetevela…» : Naike Rivelli continua a far discutere soprattutto per i contenuti dei suoi profili social: e l’ultimo video non tradisce le aspettative, con la figlia di Ornella Muti che mangia una banana intera ammiccando alla fotocamera del suo smartphone. Un video in realtà ‘vecchio’ di due anni, riproposto da Naike dopo che un mese fa un altro video, in cui ingoiava una banana intera, aveva fatto parlare di sé. Al video, la Rivelli ...

Naike Rivelli torna su Instagram e i fan gradiscono a colpi di like : Naike Rivelli è uno di quei personaggi molto noti al pubblico, soprattutto quello maschile, che da sempre fa molta attenzione alle foto social della figlia d'arte, che spesso è molto provocante e sensuale con i suoi scatti intimi. La modella italo-tedesca per diversi giorni è stata assente da Instagram, per poi tornare tre giorni fa con uno scatto a dir poco mozzafiato e che mette in evidenza il suo fisico, per la gioia dei tanti fan. La Rivelli ...

Il lato b di Naike Rivelli contro il Grande Fratello Vip : Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, non ha paura di dire ciò che pensa e stavolta spara a zero sul Grande Fratello Vip. Naike Rivelli è famosa per essere una donna libera e controversa, dotata di una Grande personalità che non esita a mettere in mostra sui social insieme al suo fisico prorompente. Alcuni la amano, altri la definiscono un prodotto del trash nostrano. Qualche giorno fa la figlia di Ornella Muti ha fatto sapere, ...

