ChocoModica 2019 | scuole chiuse il 6 e 7 dicembre

quotidianodiragusa

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il sindaco di Modica, Abbate, ha disposto la chiusura delledi ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio comunale, per il 6 e 7

Regione_Sicilia : RT @fsnews_it: Due treni storici della Fondazione #FSItaliane per #Chocomodica2019. In partenza l'#8dicembre da #Catania e #Caltanissetta.… - Iw1prt_Alberto : RT @fsnews_it: Due treni storici della Fondazione #FSItaliane per #Chocomodica2019. In partenza l'#8dicembre da #Catania e #Caltanissetta.… - CittadinidiTwtt : RT @fsnews_it: Due treni storici della Fondazione #FSItaliane per #Chocomodica2019. In partenza l'#8dicembre da #Catania e #Caltanissetta.… -