Cassano | “Ci sono dei problemi alla Juventus tra Sarri e Ronaldo”

forzazzurri

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Secondo l’ex giocatore della Roma, la società bianconera nasconde una verità che sarebbe molto scomoda se uscisse fuori La Juve viene fermata dal Sassuolo, non va oltre il pareggio e lascia la vetta della classifica all’. Inter. La sfida di ieri allo Stadium ha messo in luce iche ciin casa bianconera e sui quali Antoniosi è soffermato nella puntata di Tiki Taka. “Penso che Ronaldo abbia un grande problema con. Tutto è nato dalle due sostituzioni consecutive, un giocatore del genere lo irriti. Secondo me, tra loro c’è un problema che laè brava a tenere sotto traccia“, ha commentato l’ex attaccante della Roma in merito al rapporto tra il fuoriclasse portoghese e il tecnico bianconero. Napoli, di corsa sul mercato: ma quanto costa l’anima? Top & Flop Napoli-Bologna il migliore ed il peggiore in ...

francescodelre8 : @Tiki_Taka_real Cassano che parla (ci prova!??????) pensa tè come sono messi a Tiki Taka! ?????????????????????????????? - cascipatrizia : @OfficialASRoma @HenrikhMkh Cassano è da una vita che ci prova ???????? - marescag1968 : Cesari fa parte della casta per fortuna ci sono Vieri e Cassano che su Duncan era “ ERA RIGORE “ -