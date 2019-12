Calciomercato Juventus | possibili diverse cessioni a gennaio | su tutte quella di Emre Can

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Lapotrebbe essere una delle protagoniste delinvernale, non tanto per gli acquisti ma per le: come scrive Tuttosport, potrebbero essere quattro lepesanti per la società bianconera che, oltre a portare una buona somma, garantirebbero un elevato risparmio sugli ingaggi. I giocatori che potrebbero lasciare Torino sono la punta Mandzukic, il centrocampistaCan, il difensore Rugani e il portiere Mattia Perin. Per il periodo daa giugno lapotrebbe risparmiare di ingaggio lordo un totale di 15 milioni di euro, se consideriamo l'ingaggio del croato (4,18 milioni), del tedesco (5,58 milioni), del difensore italiano (2,79 milioni) e del portiere ex Genoa (2,3 milioni). Indipendentemente dalla formule con cui i giocatori potrebbero lasciare Torino, lasi garantirebbe un risparmio importante. D'altronde la società bianconera ...

