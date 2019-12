Bordoni | rilancio città si fonda su tre nodi principali

romadailynews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roma . – “Roma non puo’ essere una pedina sulla scacchiera dei veti incrociati tra alleati di governo: serve responsabilita’, nella consapevolezza che la Capitale d’Italia non puo’ rischiare il default. Considero un segnale assolutamente positivo che abbia preso il via l’Osservatorio parlamentare che riunisce, tra deputati e senatori, tutti i partiti con l’impegno comune per la riforma dei poteri di Roma Capitale.” “Sul ruolo e sui poteri di Roma Capitale Forza Italia, come ha dimostrato con recenti ed importanti iniziative, e’ pronta al confronto e a fornire tutti gli stimoli necessari in questo senso. Tre isu cui si gioca la partita per il: una legge costituzionale per Roma Capitale che le attribuisca maggiori poteri verso un’autonomia differenziata, l’applicazione della legge del ...