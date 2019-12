Berlusconi colpisce ancora! La battuta ai tifosi diventa virale | “scusatemi | ma devo

sportfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Ladi Silvioal termine di Olbia-Monza: il leader di Forza Italia si congeda daiper un impegno piuttosto… focoso! Silviotrova sempre il modo di far parlare di sè. Il presidente del Monza, ha seguito la sua squadra nella trasferta in Sardegna per la sfida contro l’Olbia, vinta per 0-3. Soddisfatto e compiaciuto, nel post gara il leader di Forza Italia si è intrattenuto con un gruppo di, con i quali ha scambiato qualchefra calcio e politica. “Questo Milan lo battiamo“, ha sorriso il Cavaliere, prima di una particolare richiesta di un tifoso: “presidente, mi servono 500 euro,andare a mignotte questa sera!“. Dopo essersi fatto una sonora risata,ha replicato con unadelle sue: “scusatemi, visalutare perchèandare a puttane“. Il ...

SalvoSalento : @andr900 Chissà perché però, frasi del genere son sempre chiacchiere finché la Magistratura colpisce 'gli altri' A… - Serena83434199 : RT @SafinumNerf: @Serena83434199 @Eleleo8 Mi pare che il PD sia già incamminato verso il baratro. Il Sud è sempre stato il serbatoio di vot… - SafinumNerf : @Serena83434199 @Eleleo8 Mi pare che il PD sia già incamminato verso il baratro. Il Sud è sempre stato il serbatoio… -