Una donna italiana è stata uccisa in Giamaica insieme al marito | forse durante una rapina

Donna italiana uccisa in Giamaica con il marito durante Una rapina in casa : Patrizia Besio, della provincia di Sondrio, si era trasferita da anni a Negril. La polizia ha trovato la coppia morta nella casa a soqquadro venerdì. Erano stati legati

Carmen Di Pietro : "Non sei Una donna se non vai al lavoro per il ciclo" : Ospite di The Morning Show, programma in onda sull'emittente Radio Globo, Carmen Di Pietro ha suscitato le ire di molti attaccando una trentenne che soffre di endometriosi. La ex compagna di Sandro Paternostro in particolare è finita nella bufera per la frase: "Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna. Ci sono delle pillole, non possiamo mantenere te che non vai al lavoro". prosegui la letturaCarmen Di Pietro: ...

James Ford - chi è l'eroe di Londra/ 15 anni fa strangolò e sgozzò Una donna : James Ford tra gli eroi di Londra: l'omicida in libertà vigilata tra i passanti che hanno fermato l'assalto di Usman Khan. Ecco chi è.

Cade in un dirupo ma rimane illeso : trova Una donna in gravi condizioni : Singolare la storia che ha reso protagonista un uomo scivolato in un burrone. L’uomo è scivolato in un dirupo nei pressi del rifugio Azzoni, al confine tra la provincia di Bergamo e quella di Lecco e ha trovato una donna ferita, caduta probabilmente poco prima di lui. Così l’escursionista è stato soccorso assieme all’altra ferita: lui e’ rimasto pressoche’ illeso, lei e’ grave. L’episodio questa mattina ...

A Vienna la prima opera scritta da Una donna dopo 150 anni. La prima della storia? Italiana : la Cecchina - star in tutta Europa e poi dimenticata : Per la prima volta in 150 anni di storia, l’opera di Vienna ospiterà un’opera scritta da una donna, la compositrice Olga Neuwirth. L’8 dicembre nel teatro austriaco debutterà Orlando: A Biography, opera ispirata al romanzo di Virginia Woolf. La squadra è quasi tutta femminile: il libretto è stato scritto dalla Neuwirth insieme alla drammaturga Catherine Filloux, la regia è della britannica Polly Graham e i costumi sono stati creati dalla ...

Brescia - trovati i cadaveri di un uomo e Una donna : Si ipotizza l’omicidio-suicidio dopo il ritrovamento dei cadaveri di una donna e un uomo ad Azzano Mella, in provincia di Brescia. Il corpo dell’uomo, un 32enne che sarebbe originario del Marocco, è stato trovato impiccato in un parco pubblico nel centro cittadino, mentre il corpo di una 47enne italiana è stato rinvenuto nelle campagne del comune della Bassa.Indagano i carabinieri, secondo cui l’uomo e la donna avevano una relazione ed è per ...

Alfonso Signorini spiazza a Cr4 : "Tre mesi fa sono stato con Una donna" - : Serena Granato Nella nuova puntata di Cr4: La Repubblica delle donne, Alfonso Signorini ha rivelato di aver avuto una liaison con una donna Lo scorso 27 novembre, è stata trasmessa la prima puntata della seconda edizione consecutiva di Cr4: la Repubblica delle donne, talk-show condotto da Piero Chiambretti. Un programma delle donne e per le donne, "perché le donne sono tutte prime", così come ha dichiarato il conduttore della ...

Londra - attentato al London Bridge : l'eroe che ha salvato Una donna è un assassino che uccise una disabile : Uno degli eroi che durante l'attacco terroristico al London Bridge di Londra hanno fermato l'assalitore e provato a mettere in salvo i passanti è un assassino condannato per...

Incidente in via Novara - auto distrugge Una pensilina dell’autobus : due investiti - donna gravissima : auto sul marciapiede, proprio davanti alla fermata di Atm. La vettura ha travolto una donna di 57 anni (in codice rosso) e un uomo di 76, incastrato e liberato dai pompieri

Capo Verde - confessa il presunto assassino della donna italiana : uccisa durante Una lite : Avrebbe confessato il presunto assassino di Marilena Corrò, l’albergatrice originaria di Treviso che da circa un anno e mezzo era arrivata a Sal Rei, località dell’isola di Boa Vista a Capo Verde per seguire la gestione del bed and breakfast “A Paz”, realizzato dal padre Luciano. Il corpo della 52enne, ritrovato dai poliziotti in una cisterna per l’acqua, presentava i segni di una colluttazione: ad avvisare le forze dell’ordine erano stati i ...

Alfonso Signorini rivela : "Tre mesi fa sono stato con Una donna" : Il direttore del settimanale 'Chi', dichiaratamente omosessuale, dice la sua sulla fluidità dell'orientamento sessuale

Brescia - trovato un uomo impiccato in un parco - poco distante il cadavere di Una donna. Si indaga per omicidio-suicidio : Sono stati trovati senza vita i corpi di un uomo e di una donna ad Azzano Mella, nel Bresciano, venerdì mattina. Secondo quanto riferiscono gli investigatori che stanno indagando sul caso, il cadavere dell’uomo, di origini marocchina, è stato trovato impiccato in un parco pubblico, mentre, quello di una donna italiana, di 46 anni, abbandonato nelle campagne poco fuori il centro abitato. Secondo una prima ipotesi degli inquirenti, i due ...

Donna italiana uccisa nel suo b&b a Capo Verde - il suo corpo in Una cisterna : sospettato un italiano che lavorava con lei : Una cinquantenne italiana, originaria di Treviso, è stata uccisa a Capo Verde, nella sua casa che faceva parte del b&b A Paz. E’ stata massacrata di botte e gettata in una cisterna per l’acqua dove il corpo è stato ritrovato. Si tratta di Marilena Corrò, 52 anni, trasferitasi circa un anno fa sull’isola africana, dove abitava a Sal Rei a Boavista. Nel Capoluogo trevigiano aveva gestito per una quindicina di anni un b&b ...

