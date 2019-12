' Non è mica la vergine Maria' | un libro di racconti sugli aspetti dell' Islam in Indonesia

Blastingnews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Feby Indirani è una giornalista e scrittricena che, dopo aver scritto alcuni libri nel suo paese d'origine, ha finalmente raggiunto la ribalta internazionale grazie al"Non èla", tradotto in varie lingue tra cui l'italiano. Il titolo delprende spunto da uno deipresenti nel testo, e le tematichee novelle riguardano l'ine il rapportoe donne con la religione. Il volume è uscito in Italia lo scorso giugno per ADD Editore. Un argomento scottante se si pensa che l'è il più grande paese del mondo a maggioranza musulmana, e per questo motivo l'autrice ha avuto non pochi problemi all'inizio per trovare un editore disposto a pubblicare il suo. Nelle ultime settimane Feby Indirani ha visitato diversi paesi europei, tra cui l'Italia, per presentare i suoi scritti e far conoscere mediante simpatiche ...

MSF_ITALIA : Grazie @rossbrescia per far parte della nostra campagna #spazioallecure :-) Non chiediamo mica la luna ma di abbass… - chetempochefa : - 'Ti ho portato un libro' - 'Ma non c'è niente dentro!' - 'Quando uno è famoso mica ha bisogno di contenuti!' Che… - CarloCalenda : Lo dici a me. Trovalo. Mica facile. Un paio di bei dibattiti con Garavaglia e Giorgetti. Uno passabile con Patuanel… -