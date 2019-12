Migranti | barcone con 94 persone a bordo in pericolo in acque maltesi

open.online

(Di domenica 1 dicembre 2019) Un’imbarcazione con 94si trova in grande difficoltà, inSar. È l’allarme lanciato dalla Ong Alarm Phone, la piattaforma di assistenza che mette a disposizione un numero di telefono per aiutare ia traversare il Mediterraneo. This morning we were alerted by a boat in distress in the Maltese SAR zone, with 94 people on board. We immediately tried to alert the responsible authority in #Malta, but they are not answering. RCCs must comply with their international obligations & not delay rescue operations! pic.twitter.com/73oYfEUXn1— Alarm Phone (@alarm phone) December 1, 2019 L’organizzazione ha sollecitato le autoritàad «adempiere agli obblighi internazionali e non ritardare le operazioni di soccorso e salvataggio». Secondo due diversi tweet di Alarm Phone, Malta ha prima suggerito che la barca fosse entrata ...

stochasticcitiz : RT @AngiKappa: Il relitto del secondo barcone affondato in meno di due mesi davanti #Lampedusa. Stamattina recuperati altri 5 corpi . 18 fi… - AngiKappa : “Ci vuole coraggio per fare questo viaggio, chi non lo ha meglio che non parta” Il video esclusivo girato sul barco… - AlessandroMetz : RT @AngiKappa: Il relitto del secondo barcone affondato in meno di due mesi davanti #Lampedusa. Stamattina recuperati altri 5 corpi . 18 fi… -