Il Boeing 737 caduto in Russia si poteva salvare a 6 secondi dall’impatto

“Star Wars : l’Ascesa di Skywalker” - uno speciale Boeing 737 per celebrare l’ultimo film : livrea galattica e stormtrooper a bordo [FOTO] : Per celebrare l’uscita nelle sale a dicembre del film “Star Wars: l’Ascesa di Skywalker”, annunciato come l’ultimo film della saga, la compagnia aerea United Airlines ha lanciato uno speciale aereo a tema Star Wars. L’aereo ha compiuto il suo primo volo all’inizio di novembre, da Houston a Orlando, in Florida. Nonostante non sia in grado di viaggiare alla velocità della luce, ha davvero il suo perché e sarà in grado di farvi sentire come in una ...

Ryanair - crepe strutturali in 3 Boeing 737 : Rosa Scognamiglio Scoperte delle crepe strutturali nei Boeing 737 di Ryanair. Ben tre aeromobili sono stati ritirati e mandati in riparazione in una logistica a sud della California Ben tre Boeing 737 di Ryanair messi fuori servizio. Il motivo? La presenza di crepe strutturali sui pickle forks, le forcelle di collegamento tra le ali del velivolo e la cosiddetta "fusoliera", ovvero la parte allungata dell'aeromobile adibita al ...

Ryanair ha ritirato tre Boeing 737 a causa di problemi strutturali : La compagnia aerea irlandese Ryanair ha ritirato tre Boeing 737 della sua flotta per problemi strutturali che non ne consentivano l’uso in sicurezza. La decisione è arrivata a causa della scoperta di alcune crepe tra un’ala e la fusoliera, cioè la parte

Boeing 737 Max - l’inchiesta sullo schianto in Indonesia : “Sensore difettoso”. Il manager al Senato Usa : “Abbiamo commesso errori” : Il sistema automatizzato noto come Mcas faceva riferimento ad un singolo sensore di “angolo di attacco” che fornì informazioni errate, mostrando automaticamente che il muso dell’aereo era rivolto verso il basso. Inoltre, ai piloti non venne detto quanto velocemente reagire a un malfunzionamento. Sono queste le cause che portarono il Boeing 737 Max 8 della Lion Air a precipitare nel mare di Java pochi minuti dopo il decollo il 29 ...

Secondo l’indagine indonesiana sul Boeing 737 Max precipitato a Giacarta - sia Boeing che la compagnia aerea Lion Air hanno avuto delle responsabilità nell’incidente : Venerdì in Indonesia sono state diffuse le conclusioni dell’indagine sull’incidente del Boeing 737 Max della compagnia aerea Lion Air precipitato il 29 ottobre 2018 in mare poco dopo il decollo da Giacarta: fu il primo dei due grossi incidenti in cui precipitò

Southwest Airlines e American Airlines hanno perso quasi un miliardo di dollari a causa del divieto di usare i Boeing 737 Max : Le compagnie aeree Southwest Airlines e American Airlines hanno comunicato i dati sulle perdite dovute al divieto d’uso dei Boeing 737 Max, il modello di aereo coinvolto nei due gravi incidenti in Indonesia e in Etiopia – avvenuti rispettivamente nell’ottobre 2018

Incidenti 737 Max - Boeing sapeva dal 2016 dei problemi del sistema di sicurezza : prima della certificazione per volare : Bandito o quasi da tutti i cieli del mondo il Boeing 737 Max probabilmente non avrebbe mai dovuto iniziare a volare. La Federal Aviation Administration, infatti, accusa Boeing di non aver consegnato subito comunicazioni tra due dipendenti, contenenti “preoccupanti” informazioni sul veivolo. da sempre il colosso aeronautico ha sostenuto di non aver mai saputo che il nuovo sistema di sicurezza automatizzato dei 737 Max non fosse in ...

