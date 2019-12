ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Mentre la ricerca continua senza sosta e il 2019 ha registrato il secondo caso di guarigione al mondo dopo un trapianto di midollo c’è un dato che può far comprendere come con l’Hiv si possa a vivere più lungo e in qualche modo come altri. Con il passare degli anni aumenta per iil rischio di soffrire di un’insufficienza d’, e a quel punto l’unica via d’uscita è il trapianto. Una soluzione per la quale in passato l’infezione da Hiv era considerata una controindicazione assoluta. Ma ora non è più così, e non solo iaccedono al trapianto ma, da poco più di due anni, posdonare i loro organi dopo la morte. L’Italia è l’unico paese dell’Unione europea ad aver avviato formalmente un programma di donazione da persone sieropositive decedute. I datipiù che incoraggianti come emerge da un’analisi del Centro nazionale ...

Noovyis : (Hiv, trapianti non sono più un tabù: 34 pazienti sieropositivi hanno ricevuto un organo) Playhitmusic - - fattoquotidiano : Hiv, trapianti non sono più un tabù: 34 pazienti sieropositivi hanno ricevuto un organo - TutteLeNotizie : Hiv, trapianti non sono più un tabù: 34 pazienti sieropositivi hanno ricevuto un organo -