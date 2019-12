Formula 1 – Scene comico-commoventi ad Abu Dhabi | Lando Norris ed il suo ingegnere

sportfair

(Di domenica 1 dicembre 2019) Risate miste a lacrime: il team radio traed il suoè tutto-commovente E’ terminata oggi la stagione 2019 di1: dopo la pole conquistata ieri ad Abu, Lewis Hamilton si è preso anche la vittoria della gara di oggi, lasciandosi alle spalle Max Verstappen e Charles Leclerc. E’ tempo di saluti quindi, con gente che va semplicemente in vacanza (solo dopo i test di martedì) e altra invece che dice addio alla F1. Non solo piloti, come Kubica e Hulkenberg, hanno salutato oggi la1: il weekend di gara di Abuè stato l’ultimo dell’diAndrew Jarvis. Il pilota della McLaren ha voluto omaggiare il suoportandolo con sè in pista, grazie alla raffigurazione riportata sul suo casco, ma è stato il team radio alla fine della gara di oggi a colpire in particolar modo. Dopo una ...