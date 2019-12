CorMez | Napoli-Bologna | Llorente scalpita Ha chiesto ad Ancelotti di giocare di più

ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Fernandoha voglia di, di dare il suo apporto al, di fare la differenza. Del resto lo spagnolo ha finora dimostrato di poter essere determinante, sia in termini di gol che di presenza fisica in campo. Ogni volta che è entrato in partita ha consentito aldi avere dalla sua più forza fisica e più potenza. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che anche oggi, contro il, lo spagnolo vorrebbe fare il suo. “, haaddidi più, non è da escludere possadal primo minuto con Insigne dirottato a sinistra ma è più probabile che lo spagnolo possa essere l’arma a gara in corso per intensificare l’assalto verso la porta di Skorupski”. L'articolo. Haaddidi più ilsta.

