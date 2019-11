Verona-Roma | Fonseca in conferenza stampa | dubbi di formazione e aggiornamento sugli

calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Alla vigilia di, come di consueto il tecnico Pauloè intervenuto in. Il tecnico giallorosso ha analizzato l’avversario di turno: “sono la seconda squadra per reti subite. Questo è un dato importante. Infermeria vuota? È meglio quando hai tutti i giocatori, è difficile decidere chi è meglio, ma va bene così. Noi dobbiamo giocare sempre con questo atteggiamento e con questo coraggio, soprattutto quando abbiamo la palla”. L’allenatore ha poi commentato l’infortunio di Cristante: “Non pensiamo di intervenire in quella posizione. Devo dire che la squadra sta facendo bene, è importante il ritorno di tutti ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare tante cose. Per me la squadra è stabile difensivamente ma voglio un gioco di dominio. Qui in Italia non è facile. In questo dobbiamo migliorare”. Dzeko ...

