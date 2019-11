Il record del Liverpool | 13 vittorie e un 1 pareggio in Premier League

ilnapolista

(Di sabato 30 novembre 2019) Ildel: quaranta punti in quattordici partite. Tredicie uncontro il Manchester United. Un ruolino di marcia da. Il Napoli è l’unica squadra che quest’anno è riuscita a conquistare un punto ad Anfield Road. Dove oggi la formazione di Klopp ha battuto il Brighton 2-1 grazie a una doppietta del difensore centrale Van Dijk che meriterebbe il Pallone d’oro. Il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il 2-2 a Newcastle e adesso ilha undici punti di vantaggio. Un’enormità, quando mancano cinque partite al termine del girone d’andata. Anche il Leicester è a meno undici ma con una partita in meno. La giocherà domani in casa contro l’Everton e potrà portarsi a meno otto. Sconfitto invece in casa il Chelsea di Lampard che è stato battuto 1-0 dal West Ham. Ancora una vittoria per il Tottenham di ...

