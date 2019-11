Griglia di partenza F1 | GP Abu Dhabi 2019 | risultati e classifica qualifiche

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : Valtteri Bottas cambia la power unit - penalità sulla Griglia di partenza : Valtteri Bottas monterà un nuovo motore sulla sua Mercedes in occasione del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 29 novembre – 1° dicembre. Il finlandese si era dovuto ritirare durante il GP del Brasile a causa di una perdita d’olio della sua terza power unit che diventa dunque inutilizzabile per l’appuntamento sul circuito di Yas Marina, l’alfiere delle Frecce ...

F1 - GP Brasile 2019 : la nuova Griglia di partenza dopo la sostituzione di Sainz - Verstappen in pole davanti a Vettel : Carlos Sainz ha cambiato diverse componenti sulla power unit della sua McLaren ma non cambia la griglia di partenza del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che scatterà alle ore 18.10. Lo spagnolo non aveva infatti preso parte alle qualifiche di ieri e dunque scatterà sempre in ultima posizione senza modificare la piazzola degli altri piloti a Interlagos. Max Verstappen partirà dalla pole position con la sua Red Bull affiancato ...

Formula 1 – Verstappen in pole - Leclerc lotta contro la penalità : la Griglia di partenza del Gp del Brasile : Verstappen firma la pole position davanti a Vettel ed Hamilton, Leclerc chiude 4° le qualifiche ma partirà 14° dopo la penalizzazione: la griglia di partenza del Gp del Brasile La penultima gara della stagione di Formula 1 vedrà Max Verstappen partire dalla pole position. Il pilota della Red Bull ha chiuso la sessione di qualifiche davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta posizione per Charles Leclerc che però partirà 14° in ...

MotoGp – Quartararo si prende l’ultima pole dell’anno : la Griglia di partenza del Gp di Valencia : Quartararo in pole, Marquez e Miller chiudono la prima fila: la griglia di partenza del Gp di Valencia Sesta pole position dell’anno per Fabio Quartararo oggi a Valencia: il francese del team Petronas ha preceduto Marquez e Miller al Ricardo Tormo di Cheste, chiudendo così la stagione in bellezza. Una sessione complicata invece per Valentino Rossi, che non è riuscito a far meglio del 12° tempo, trovandosi così ancora una volta costretto a ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Valencia 2019 : risultati e classifica qualifiche. Quartararo in pole davanti a Marquez - 12° Valentino Rossi : Si sono appena concluse le qualifiche ufficiali del GP di Valencia, valida per il Mondiale di MotoGP: pole position per Fabio Quartararo con il crono di 1’29″978, che brucia l’iberico Marc Marquez per appena 32 millesimi. Il migliore degli italiani è Franco Morbdelli, quinto davanti ad Andrea Dovizioso. RISULTATO E classifica QUALIFICHE GP DI Valencia 2019 DI MotoGP 1 F. Quartararo 1:29.978 2 M. Marquez +0.032 3 J. MILLER ...

Formula 1 – Bottas in pole - Vettel alla 100ª prima fila in carriera : la Griglia di partenza del Gp di Austin : Il finlandese partirà dalla pole per la quinta volta in stagione, con lui in prima fila Vettel: solo quinto Lewis Hamilton Sarà Valtteri Bottas a partire dalla pole position ad Austin, accanto a lui ci sarà Sebastian Vettel alla sua centesima prima fila in carriera. Alle spalle del tedesco ecco Verstappen e Leclerc, mentre Hamilton partirà quinto nella gara che potrebbe dargli il sesto titolo mondiale. Dietro il britannico scatterà Albon, ...

Griglia di partenza F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica qualifiche. Bottas in pole davanti a Vettel - Leclerc 4° ed Hamilton 5° : Le qualifiche del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1, hanno regalato tantissime emozioni agli appassionati, presenti in circuito e davanti agli schermi televisivi. La pole position è stata conquistata dal finlandese della Mercedes Valtteri Bottas che, di appena 12 millesimi, ha preceduto il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. In seconda fila l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il monegasco della Rossa Charles ...

Griglia di partenza F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica qualifiche : La Griglia di partenza del GP Usa 2019 1 Charles LECLERC Ferrari1:32.760 4 2 Sebastian VETTEL Ferrari+0.022 3 3 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.138 2 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.285 3 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.360 3 6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.400 3 7 Lando NORRIS McLaren+0.556 4 8 Carlos SAINZ McLaren+0.662 3 9 Daniel RICCIARDO Renault+0.848 4 10 Pierre GASLY Toro Rosso+0.955 4 11 Nico HULKENBERG Renault+1.055 4 12 Kevin MAGNUSSEN ...

MotoGp – Quinta pole stagionale per Quartararo - Marquez parte da lontano : la Griglia di partenza del Gp della Malesia : Fabio Quartararo in pole position al Gp della Malesia: la griglia di partenza della gara di Sepang Quinta pole position stagionale per Fabio Quartararo: il francese del team Petronas ha chiuso le qualifiche del Gp della Malesia al primo posto, regalando una grande gioia al suo team nel Gp di casa. Quartararo ha beffato sul finale Maverick Vinales e Franco Morbidelli. Una caduta ha rovinato le qualifiche di Marc Marquez, che partirà domani ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica qualifiche. Quartararo in pole position - Morbidelli 2° - Valentino Rossi 6° : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Il francese ha confermato le sue doti tecniche sul giro secco e scatterà al palo nella gara di domani, prima fila tutta Yamaha visto che alle spalle del transalpino ci sono Maverick Vinales e Franco Morbidelli attardati di poco più di un decimo. Valentino Rossi è sesto con l’altra moto della scuderia di ...

