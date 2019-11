Gedi | né nostalgia né spezzatini | il piano di Elkann

huffingtonpost

(Di sabato 30 novembre 2019) Stabilità e rispetto dell’ indipendenza redazionale: saranno questi, secondo fonti vicine a Johni punti chiave del progetto imprenditoriale che punta alla trasformazione die che non prevede alcuna ipotesi di spezzatino ma neanche ‘suggestioni nostalgiche’.Le stesse fonti ribadiscono che gli avvocati sono al lavoro per rifinire i dettagli della trattativa, confermata da Cir ieri con il suo comunicato serale, in vista del cda di lunedì. E con il passare delle ore cominciano a delinearsi i punti chiave di un’operazione destinata a portare un grande cambiamento nel panorama italiano dei giornali.Fonti vicine a Johnchiariscono che non si tratta di un’operazione nostalgica: quello che prenderà avvio la prossima settimana è un progetto imprenditoriale coraggioso, tutto proiettato al futuro. Obiettivo: assicurare a ...

