Aids | iniziativa Pd Milano | ‘vogliamo parlare di Hiv e fare battaglia nelle istituzioni’

(Di sabato 30 novembre 2019), 30 nov. (Adnkronos) – Il PdMetropolitana lancia una campagna in vista della Giornata Mondiale contro Hiv edi domani per sensibilizzare sul tema, con quattro card diffuse sui social network e un approfondimento sul sito www.pd.eu, sull’importanza della prevenzione, del test e della lotta allo stigma sociale. Il titolo della campagna “U=U” (U=U ossia Undetectable = Untrasmittable) deriva dalla dimostrazione scientifica in base alla quale le persone con hiv sotto trattamento e con carica virale nel sangue azzerata, non possono contagiare tramite rapporti sessuali.“Abbiamo scelto di comunicare un messaggio semplice ma forte”, spiega Michele Albiani, Responsabile Diritti del PDMetropolitana. “Oggi quella che è stata una vera e propria rivoluzione scientifica viene ancora troppo spesso taciuta. Anni di paura e ...

