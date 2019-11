VIDEO Basket | Eurolega 2019-2020 | Shane Larkin | la notte dei record con 49 punti in una

VIDEO Serie A basket - Olimpia Milano-Sassari 90-78 : highlights e sintesi. Nedovic e Scola protagonisti nel successo milanese : L’Olimpia Milano fa suo il big match della decima giornata della Serie A di basket contro il Banco di Sardegna Sassari per 90-78. Un successo che permette all’Armani Exchange di raggiungere in classifica proprio la Dinamo. Una sfida che si è decisa solamente negli ultimi minuti, quando è arrivato l’allungo decisivo di una Milano priva di Ettore Messina, fermato dall’influenza. Fondamentali le triple di Nemanja Nedovic, che mette ...

Matteo Voltolini - il VIDEO hard del portiere della Reggiana con la fidanzata nei bagni della discoteca diventa virale : “A filmarlo forse un giocatore di basket” : Ha passato la serata in discoteca con la fidanzata poi, presi dall’euforia del momento, si è rifugiato con lei nei bagni del locale e si è lasciato andare al sesso sfrenato senza accorgersi che qualcuno l’aveva seguito e stava immortalando tutta la scena con il suo smartphone. È quanto successo domenica sera al giovane portiere della Reggiana, squadra di calcio in Serie C, Matteo Voltolini e alla sua fidanzata, Juliette Ferrari, che ...

VIDEO Khimki Mosca-Olimpia Milano 87-79 - Eurolega basket : highlights e sintesi della partita. Seconda sconfitta per i meneghini : L’Olimpia Milano è stata sconfitta dal Khimki Mosca per 87-79 nel match valido per l’ottava giornata dell’Eurolega 2019-2020 di basket. I meneghini si sono dovuti arrendere in casa della compagine russa, dopo tre quarti giocati alla pari i ragazzi di Ettore Messina sono crollati nell’ultima frazione e sono così incappati in una brutta sconfitta che interrompe la striscia di sei vittorie consecutive. Di seguito il VIDEO con gli ...

DIRETTA/ Venezia Sassari - risultato 0-0 - VIDEO streaming Rai : palla a due! - Basket - : DIRETTA Venezia Sassari streaming video Rai: orario e risultato live della partita di Basket valida per l'ottava giornata di Serie A.

VIDEO/ Polski Torun Sassari - 95-113 - : highlights. Dinamo in vetta! - basket - : Video Polski Torun Sassari, risultato finale 95-113,: gli highlights della partita di basket, valida per la 4giornata del Gruppo A della Champions league.

Diretta Olimpia Milano Varese/ Streaming VIDEO tv - parla Attilio Caja - A1 Basket - : Diretta Olimpia Milano Varese Streaming video tv: orario e risultato live della partita di Basket per la settima giornata del campionato di Serie A.

DIRETTA/ Venezia Cremona - 55-45 - streaming VIDEO tv : Ultimo quarto - basket - : DIRETTA Venezia Cremona streaming video e tv: risultato live della partita di basket per la sesta giornata del campionato di Serie A.

DIRETTA/ Venezia Cremona - 21-15 - streaming VIDEO tv : Primo quarto - basket - : DIRETTA Venezia Cremona streaming video e tv: risultato live della partita di basket per la sesta giornata del campionato di Serie A.

VIDEO/ Brindisi Pesaro - 108-99 - : highlights - Vuelle ancora a zero - basket Serie A1 - : Video Brindisi Pesaro, risultato finale 108-99,: gli highlights della partita che si è giocata per la quinta giornata del campionato di basket Serie A1.

Shakira ha cantato “Basket Case” dei Green Day : guarda il VIDEO : In versione punk rock The post Shakira ha cantato “Basket Case” dei Green Day: guarda il video appeared first on News Mtv Italia.