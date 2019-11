Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019) Partiamo dalla fine. Partiamo da Andrea Marcucci, senatore, capogruppo del Partito democratico. Che a un certo punto della giornata dice una cosa così: “Se il Movimento 5 stelle seguisse le indicazioni di Alessandro Di, provocherebbe sicuramente un problema insormontabile per il governo”. Non semplicemente un problema, non l’ennesima diatriba da risolvere. Un “problema insormontabile”.Riavvolgiamo ora il nastro. È la giornata del pasdaran 5 stelle. Una doppia uscita con Luigi Diche guarda benevolo e silente. “Non ti dico che sono concordate – spiega un uomo vicino al capo M5S – ma ti dico che quel che fa Ale non sia meditato”. I due si sono sentiti nei giorni scorsi. E per quanto non concordate al millimetro le uscite di Difanno parte del grande gioco dei 5 stelle. Prima un’intervista al ...

HuffPostItalia : Un po' bodyguard, un po' navigator. Di Battista suona la carica al fianco di Di Maio -