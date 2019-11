Telecronaca pro-Inter | Lele Adani si difende | “provo sempre a mettermi nei panni di chi

Fonte : sportfair

(Di venerdì 29 novembre 2019) L’opinionista di Sky Sport ha provato arsi dopo le critiche piovutegli addosso per ladi Slavia Praga-La suaaveva fatto discutere già in occasione di Tottenham-dello scorso anno, quando si esaltò in maniera esagerata per il gol allo scadere di Vecino. Questa voltadeve fare i conti con una nuova razione di critiche, piovutegli addosso dopo il commento del gol di Lukaku durante Slavia Praga-. Marco Alpozzi/LaPresse “Calma, calma, calma, calma. Mettila dentro… Annullalo questo…“, parole che non sono piaciute a molti utenti di Sky Sport, che hanno accusato lo stessodi tifare per i nerazzurri. L’opinionista ha provato arsi, rispondendo con schiettezza alle domande della Gazzetta dello Sport: “non mi sento di aver esagerato, nelle partite ci sono momenti in cui le ...

volpios : RT @EmeraldSword90: La telecronaca di Adani di ieri non fa schifo perché pro inter, fa schifo perché spudoratamente esagerata e recitata ma… - EmeraldSword90 : La telecronaca di Adani di ieri non fa schifo perché pro inter, fa schifo perché spudoratamente esagerata e recitat… - GiacoChiaranda : Ognuno ha i pro e i contro. Chi si lamenta della telecronaca di ieri non ha certamente la mia stima, tuttavia chi a… -