Sulle sardine Repubblica prende un granchio

A Genova oltre 8 mila sardine in piazza Sulle note di De Andrè : oltre 8 mila persone, sulle note di "Creuza de ma" di Fabrizio De Andrè, sono scese in piazza questa sera a Genova rispondendo all'appello lanciato dal movimento delle sardine. "Voi non avete fermato il vento, gli avete solo fatto perdere tempo", hanno detto gli organizzatori del presidio dal palco improvvisato sulla scalinata di Palazzo Ducale, citando una strofa della "Canzone del maggio" del famoso cantautore genovese. Alle 18, ora di ...

Rimini - 7mila Sardine rispondono alla piazza di Salvini : sfida Sulle note di “Romagna mia”. Il videoracconto : “Qui in Romagna si vive benissimo, c’è il clima, il mare e il nostro carattere aperto e accogliente”. I romagnoli che la domenica mattina passeggiano sulla spiaggia di Rimini sfidando il vento e la pioggia. Non gli sembra vero che qualcuno come il leader leghista voglia “liberare la loro regione”. E si chiedono: “Ma da cosa?”. Per provare a rispondere alla domanda, bisogna spostarsi dal mare al centro città dove nel pomeriggio la Lega inaugura ...

Dario Corallo Sulle sardine : 'Ci sono pezzi del Pd che scendono in piazza con loro' : Dario Corallo, giovane esponente del Partito Democratico candidato alle primarie del 2018, ha parlato in un'intervista del movimento delle sardine. Corallo sottolinea come ci siano esponenti del Pd che scendono in piazza con loro e a suo avviso il partito cavalca questo movimento perché potrebbe tornargli utile, ma bisogna però evitare di farsi usare da qualche dirigente che se ne approfitta. Corallo auspica che le sardine non scompaiano e ...

Otto e Mezzo - Gruber risponde a Borgonovo Sulle sardine : 'I toni sono quelli di Salvini' : Il confronto dialettico tra Lilli Gruber (conduttrice di Otto e Mezzo) e Francesco Borgonovo (vicedirettore de La Verità) è stato piuttosto serrato nel corso del programma di approfondimento di La7. Il dibattito non è mai stato "urlato", ma indubbiamente il botta e risposta si è fatto più aspro nel momento in cui ci si è soffermati sulle Sardine. Tra gli ospiti presenti in studio c'era anche Matilde Sparacino, attivista fiorentina del nuovo ...

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira - la verità Sulle sardine : "Perché ormai siamo oltre la politica" : Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, dà una sua interpretazione al fenomeno delle "sardine". La direttrice di EuroMedia Research spiega che questo movimento "non ha bandiere politiche ed è un giudizio non bellissimo per la politica. Questo fenomeno sta a significar

Matteo Salvini Sulle sardine : “Che vita grama che fanno - sanno solo manifestare contro” : L'ex ministro dell'Interno e leader della Lega a tutto campo durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa: "Il governo non andrà oltre qualche altro mese, ormai siamo all'Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale". E rilancia la battaglia della Lega per le prossime regionali in Calabria ed Emilia Romagna.Continua a leggere

Goffredo Bettini : "Il Pd non metta il cappello Sulle sardine" : Il Pd non deve mettere il cappello sulle sardine. A dirlo, nel corso di Mezz’ora in più, è Goffredo Bettini, influente esponente dem nell’esperienza di gestione di Nicola Zingaretti. “Non dobbiamo mettere li cappello su un’esperienza che è stata spontanea, eccezionalmente larga e che si è collegata alle radici più profonde della Bologna democratica” ha detto Bettini, riferendosi ...