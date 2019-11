Ragazza si raffredda | sottovaluta i sintomi e inizia un calvario

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Unadi soli 28 anni, Kaitlyn Grace vive nella regione australiana del Queensland e fa la barista. Un giorno si èta e, come capita spesso a tutti noi, ha continuato a fare una vita normale non dando troppo peso a quel mal di gola. Nonostante il raffreddore perdurasse, la, sulle prime ha continuato are ima poi è andata da un medico che l’ha rassicurata dicendole che si trattava di una banale laringite da reflusso. Laè andata avanti fino a quando un giorno le è sparita completamente la voce e per otto lunghi mesi è rimasta in quello stato. Quando si è recata da uno specialista le ha detto che aveva una paralisi della corda vocale sinistra provocata da una laringite importante trascurata tanto che allo stato era compromessa la funzionalità dell’organo fonatorio. Lahato subito a curarsi e le è ...