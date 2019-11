Ostia | la Cassazione conferma | “Il clan Fasciani è mafia”

“A Roma c’è la mafia” - la Cassazione certifica la presenza di clan nella capitale con la condanna ai Fasciani di Ostia. Raggi : “Sentenza storica” : I Fasciani sono un clan mafioso. Lo stabilisce la sentenza della seconda sezione penale della Corte di Cassazione che mette fine al processo bis nei confronti dei dieci imputati a a vario titolo per associazione mafiosa e altri reati aggravati dall’uso del metodo mafioso. La sentenza conferma in gran parte quella della Corte d’Appello di Roma del 4 febbraio scorso nei confronti del clan di Ostia. Oltre 27 anni è la pena inflitta per il boss ...

Cassazione : clan Fasciani mafia di Ostia : 18.50 Il clan Fasciani è la mafia del quartiere romano di Ostia. Così la Cassazione conferma in gran parte le 10 condanne della Corte d'Appello di Roma di 9 mesi fa. Oltre 27 anni di reclusione al 'patriarca' Carmine Fasciani,12 anni e 5 mesi alla moglie S.F. Bartoli, 11 anni e 4 mesi alla figlia Sabrina e 6 anni e 10 mesi alla figlia Azzurra. Condannate anche altre sei persone, tra cui il nipote di Carmine(oltre 10anni). Le altre pene vanno ...

"È mafia" : la Cassazione conferma le condanne per il clan Fasciani di Ostia : Non criminali comuni, ma mafiosi. Sul litorale romano. La Cassazione ha reso definitive le 10 condanne nei confronti di persone affiliate al clan Fasciani. La Suprema corte ha in gran parte confermato la sentenza della Corte d’appello di Roma del 4 febbraio scorso.Oltre 27 anni di reclusione al ‘patriarca’ Carmine Fasciani, 12 anni e 5 mesi alla moglie Silvia Franca Bartoli, 11 anni e 4 mesi alla figlia Sabrina e 6 anni e dieci ...

Troupe televisiva aggredita a Ostia - la Cassazione conferma la condanna a Roberto Spada : Sei anni di reclusione per lesioni aggravate dal metodo mafioso in relazione all’aggressione ai danni del giornalista di "Nemo" Daniele Piervincenzi

Troupe televisiva aggredita a Ostia - la Cassazione conferma la condanna a Roberto Spada : Sei anni di reclusione per lesioni aggravate dal metodo mafioso in relazione all’aggressione ai danni del giornalista di "Nemo" Daniele Piervincenzi