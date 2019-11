Mihajlovic parla dopo malattia e trapianto | “Non sono un eroe | ma un uomo con le sue

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) “In questi 4 mesi difficili ho conosciuto medici e infermieri straordinari, mi hanno supportato e hanno sopportato il mio carattere difficile. Lorosempre stati meravigliosi”. Sinisa, allenatore del Bologna, torna in conferenza stampa per la prima volta dal 13 luglio scorso, quando annunciò la sua. E accanto a lui porta i sanitari dell’ospedale Sant’Orsola che lo hanno assistito in questi mesi, curando la leucemia e occupandosi deldi midollo. “Loro sanno quanto sia difficile fisicamente e psicologicamente affrontare unadel genere, ho capito da subito che ero nelle mani giuste – ha spiegato il tecnico – Senza il loro aiuto non sarei mai riuscito a fare questo percorso che secondo me è andato molto bene.state persone fondamentali e importanti. Senza di loro non avrei fatto quello che ho fatto, li ...

