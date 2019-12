Un medico in famiglia | Intervista a Giorgio Marchesi - protagonista a teatro con “7 anni” : Attore di teatro, di cinema e di televisione, è tra i volti più noti e amati dal pubblico. In tanti lo avranno già visto nella settima, nell'ottava e nella nona stagione di “Un medico in famiglia”, nei panni del giornalista Marco Levi. Ha recitato al fianco di grandi attori, come Lino Banfi, Giulio Scarpati, Alessandro Gassmann. Lo stiamo vedendo, su Canale 5, nella fiction “Oltre la soglia” con Gabriella Pession, nel ruolo del Pm del Tribunale ...

Giorgio Marchesi su l’Allieva 3 «Comincio a girare il 12 dicembre» : Giorgio Marchesi tra l'Allieva 3, I Medici 3 e il teatroUn periodo stracolmo di impegni per Giorgio Marchesi. Oggi, durante la conferenza stampa de I Medici 3, sono riuscito ad incontrarlo al volo nel catering della Rai. Impegnato con le prove del suo spettacolo teatrale “7 anni” ha partecipato in extremis alla presentazione de I Medici 3. Assente anche la sua collega Alessandra Mastronardi con cui condivide il set della serie ...

L’Allieva 3 - riprese iniziate : Giorgio Marchesi ci sarà - new entry Antonia Liskova e Sergio Assisi : iniziate le riprese de L’Allieva 3: ecco chi sono i nuovi attori Sono ufficialmente iniziate a Roma le riprese della terza stagione de L’Allieva, la fortunata fiction Rai tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Confermati nei panni dei protagonisti Alice Allevi e Claudio Conforti, detto CC, i bravi Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nelle nuove […] L'articolo L’Allieva 3, riprese iniziate: Giorgio Marchesi ci sarà, ...

L'Allieva 3 - nel cast Sergio Assisi e Antonia Liskova - ci sarà anche Giorgio Marchesi (Anteprima Blogo) : È ufficiale, la terza stagione di L'Allieva ci sarà. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, sono iniziate oggi nel quartiere Testaccio di Roma le riprese delle nuove puntate della fortunata serie di Rai1 prodotta da EndemolShine Italy. Al momento non è nota la data di messa in onda, ma quasi sicuramente L'Allieva 3 sarà collocata nell'autunno del 2020, per un totale di sei prime serate. In base alle informazioni in nostro possesso, è ...

Oltre la soglia anticipazioni - Giorgio Marchesi : “Ho fatto una follia” : anticipazioni Oltre la soglia, Giorgio Marchesi sulla sua vita privata: “Ho fatto follie” Giorgio Marchesi attualmente è uno dei protagonisti della fiction di Canale 5 Oltre la soglia. Nella serie l’attore interpreta il Pm del Tribunale dei minori PierGiorgio Di Muro, un uomo di legge tutto d’un pezzo molto attento alle regole che deve occuparsi di adolescenti con problemi psichici. L’attore, in una lunga ...

Oltre la soglia - Gabriella Pession : Giorgio Marchesi svela un segreto : Oltre la soglia, Giorgio Marchesi su Gabriella Pession: “Siamo micidiali” Giorgio Marchesi è l’affascinante pubblico ministero Di Muro nella serie tv di Canale5 Oltre la soglia. La fiction del mercoledì sera con Gabriella Pession ha conquistato i telespettatori con le storie di adolescenti complicati e la passione nata tra i due protagonisti, Tosca e PierGiorgio. Giorgio Marchesi ha rotto il silenzio sulle pagine di Tv ...

Oltre la soglia - questa sera la prima tv della fiction con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi : Oltre la soglia prima tv della nuova fiction con Gabriella Pession. Giorgio Marchesi da pm Sergio Einardi ne l'Allieva a pm PierGiorgio Di Muro questa sera in prima tv su Canale 5 “Oltre la ...