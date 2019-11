E’ il Black friday | caccia allo sconto nei negozi e sul web

L'altro Black friday - che fece quasi implodere l'economia americana : Per noi, oggi, il Black Friday è quel venerdì che cade dopo il giorno del Ringraziamento, quando si possono ottenere grandi sconti su tanti beni di consumo. Ma il primo “Black Friday” è stato quasi 150 anni fa e non aveva nulla a che fare con lo shopping. Mentre quello di oggi secondo alcuni farebbe

Nvidia celebra il Black friday con sconti fino al più del 40% su laptop e schede video : Nvidia torna con nuove interessanti offerte per celebrare il Black Friday 2019. Gli sconti arrivano a più del 40% e sono validi per laptop e schede video.Da non perdere la scheda video Zotac GeForce RTX 2070SUPER Mini, con architettura Nvidia Turing, 8GB di RAM GDDR6 e PCi Ex 3.0. Con l'acquisto di una GeForce RTX, Nvidia regala inoltre Call Of Duty: Modern Warfare, l'ultimo capitolo dell'acclamata serie sparatutto.Zotac GeForce RTX 2070SUPER ...

Il volantino Euronics Black friday batte tutti : Samsung Galaxy S10e a meno di 400 euro : Notevole è il volantino euronics Black Friday, almeno per quello che mette sulla copertina dello speciale per le promozioni di questo weekend di shopping. Già da ieri e fino a lunedì 2 dicembre, le occasioni sono diverse ma ce n'è una che catalizza particolarmente l'attenzione, quella del Samsung Galaxy S10 e a 399 euro. Lo sconto applicato sul prezzo di listino del Samsung Galaxy S10e è particolarmente elevato. Il risparmio garantito in ...

Black friday : le offerte più convenienti di oggi e gli sconti da non perdere : Il Black Friday, nato in America e portato in Italia da Amazon, è cominciato. Dai must have hi-tech ai regali di Natale, passando per viaggi, abbigliamento e sport, ecco quali sono gli sconti più interessanti su Amazon e sugli altri store online in tutte le categorie, per trovare l'offerta migliore e dare il via allo shopping.Continua a leggere

Smartphone Android e non solo tra le offerte Black friday 2019 di eBay : Oggi è venerdì 29 novembre e alla fine il Black Friday vero e proprio è arrivato: ecco le tantissime offerte di eBay su Smartphone, tablet Android, smartwatch e accessori. Mettetevi comodi, perché ce ne sono a centinaia! L'articolo Smartphone Android e non solo tra le offerte Black Friday 2019 di eBay proviene da TuttoAndroid.

Black friday con sconti per acquisto della NOW TV Smart Stick : In occasione del Black Friday è disponibile nel sito dedicato e nei negozi NOW TV Smart Stick (con 3 mesi a scelta tra Cinema, Serie TV o Intrattenimento e con Opzione+) a €19,99, anziché a €29,99. Spedizione gratuita. Il Ticket che scegli sarà subito attivo e nell'attesa della consegna puoi guardare NOW TV sugli altri dispositivi compatibili. LE OFFERTE Black Friday DI NOW TV VALIDE FINO AL 2...

Il Black friday non vi basta? Ecco le offerte del Cyber Monday : Cyber Monday (Pixabay) Oltre 16 milioni di italiani sono pronti a spendere quasi 2 miliardi di euro in un giorno e circa il 47% dei negozi in tutto il Paese attiverà promozioni e sconti su molti prodotti. Sono queste le stime di Confesercenti per il Black Friday 2019, ma una volta concluso il weekend nero dello shopping ci si prepara già per il Cyber Monday, ovvero il lunedì “cibernetico” dedicato soprattutto agli acquisti online. Meno famoso ...

Il Black friday 2019 di MediaWorld propone sconti interessanti su tantissimi prodotti - ecco i migliori : MediaWorld vuole farsi valere in questo Black Friday 2019 con una lunga lista di interessanti offerte su prodotti di vario genere, ecco le migliori. L'articolo Il Black Friday 2019 di MediaWorld propone sconti interessanti su tantissimi prodotti, ecco i migliori proviene da TuttoAndroid.

ASUS e ROG svelano le offerte per il Black friday e il Cyber Monday : Continua il caldo periodo delle offerte del Black Friday che porterà al Cyber Monday, e le catene di negozi e produttori svelano le loro promozioni.Questa volta è il turno degli ottimi hardware di ASUS e ROG.Attraverso un comunicato stampa ufficiale, apprendiamo che monitor, schede madri e schede video targati ASUS e ROG sono a prezzi scontati su Amazon in occasione del Black Friday e del Cyber Monday rispettivamente venerdì 29 novembre e lunedì ...

Tutti pazzi per il Black Friday! Ma siete di sicuri di sapere davvero cosa sia e da dove nasca? : Il Black Friday è uno degli eventi commerciali più attesi dell’anno. E’ una di quelle tradizioni statunitensi sbarcate nel nostro Vecchio Continente, dove hanno attecchito riscontrando un successo enorme. Sulle origini di questo Venerdì Nero c’è incertezza e le teorie sono diverse. Innanzitutto ad essere definito Black Friday è il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento, celebrato negli Usa ogni quarto giovedì del mese di novembre. ...

Black friday 2019 - Le offerte dal mondo dellauto FOTO GALLERY : In occasione del Black Friday (il venerdì di shopping compulsivo che, per tradizione, segue negli Usa il giorno del Ringraziamento) non mancano offerte provenienti dal mondo dellauto, con promozioni delle più svariate tipologie: dai classici sconti per lacquisto dellauto e dei pacchetti di accessori ai finanziamenti, ai noleggi agevolati e ai tagliandi in promozione, passando per molto altro. In buona parte le offerte dureranno per tutto il ...

Black friday : oltre alle numerose promozioni Unieuro offre un buono sconto di 50 Euro : Dallo scorso 22 novembre e fino al prossimo 2 dicembre, sono valide le promozioni di UniEuro per console, smartphone e TV per il Black Friday.Ma, oltre alle numerose promozioni, la nota catena vuole offrire di più ai suoi clienti. UniEuro ora offre un buono sconto da 50 Euro che si potrà ottenere al raggiungimento di una spesa minima di 300 Euro.Come accedere a questa iniziativa? E' presto detto.Leggi altro...

Black friday 2019 - gli sconti nel calcio : Nato negli Stati Uniti nel 1924, il Black Friday oggi è un appuntamento imperdibile per gli shopper di tutto il mondo. E il calcio non poteva restare a guardare. Grazie anche alla diffusione degli acquisti online, la velocità e la semplicità nel poter regalare e regalarsi qualcosa spingono un po2019; tutti alla caccia al gadget o alla promozione giusta. E i supporter delle squadre si stanno scatenando. Inter «Il 29 ...

Offerte Black friday : i migliori sconti su benessere e abbigliamento : Grazie ai super sconti dell'Amazon Black Friday Week è possibile trovare i prodotti migliori di benessere e abbigliamento a...