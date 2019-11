Delitto di Novi Ligure | Don Mazzi | “Erika De Nardo si è sposata”

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 29 novembre 2019) "Erika ha una nuova vita, si è. A parlare è don Antonio, che a al settimanale Oggi ha raccontato la nuova vita di Erika De, la ragazza che il 21 febbraio 2001, a 16 anni, uccise la madre e il fratellino acon la complicità del fidanzato Omar Favaro. “Il padre è stato molto importante” Secondo don, che ha fondato la comunità Exodus dove Erika Deè stata ospite, la ragazza “ha maturato la giusta consapevolezza sulla tragedia, quella che permette di continuare a vivere”. E aggiunge: “Il padre è stato molto importante in questo processo", riferendosi al fatto che il papà della ragazza non l’ha mai abbandonata, è sempre andato a trovarla in carcere, prima a Milano, all'istituto per minori Beccaria, poi a Verziano (Brescia). La vicenda È il 21 febbraio del 2001 quando nel quartiere Lodolino diSusy De, 41 anni, e suo ...

