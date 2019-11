Arresti per maltrattamenti a bambini in una scuola | in manette anche una suora incastrata

Luca Sacchi - svolta : nuovi Arresti - indagata Anastasiya. Rapina inventata per nascondere la verità? : svolta clamorosa nell'indagine sull'omicidio di Luca Sacchi. Nuove misure cautelari colpiscono, tra gli altri, anche Anastasiya Kylemnyk, fidanzata della vittima. I carabinieri del comando provinciale di Roma stanno dando esecuzione, nella Capitale, a un'ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale

3 Arresti e sequestro 70mila euro con operazione ‘Coca Express’ : Roma – Nella mattinata odierna, su delega della Procura della Repubblica di Roma, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 7 perquisizioni domiciliari, nell’ambito di un procedimento penale inerente lo spaccio di stupefacenti in due zone della capitale, Tor Sapienza e Ponte di Nona. L’operazione, denominata ‘Coca express’, scattata nelle prime ore della ...

Più di 50 Arresti a Roma per droga. Tra i capi c'era Diabolik : Per il procuratore facente funzioni di Roma Michele Prestipino "si tratta di un gruppo criminale che non ha eguali in altre città italiane che operava a Roma Nord e che coinvolge criminalità sportiva, politica e non solo". Ruotava attorno alla figura di Fabrizio Piscitelli, alias 'Diabolik', sotto inchiesta prima di morire assassinato il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti, e a quella del socio Fabrizio Fabietti l'associazione per ...

Narcotraffico - maxi operazione della Guardia di finanza. Spunta il nome di Diabolik : 51 Arresti : Spunta il nome di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, storico capo degli Irriducibili ucciso il 7 agosto a Roma, nella maxi operazione contro il Narcotraffico che ha visto impegnati 400 militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma con il supporto di elicotteri e unità cinofile,

Iran - intelligence : “Abbiamo arrestato otto persone legate alla Cia”. Continuano le proteste : almeno 143 vittime e 7mila Arresti : Mentre in Iran Continuano le proteste, con almeno 143 vittime e oltre 7mila arresti, l’intelligence di Teheran fa sapere attraverso l’agenzia di stampa Irna che tra quest’ultimi ci sono anche almeno otto persone “legate alla Cia”. Dichiarazioni che hanno come obiettivo anche quello di sostenere la tesi già esposta nelle scorse ore dalla Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, secondo cui le forze di sicurezza ...

Caserta - “legato a un albero e picchiato per una foto falsa su Instagram” : tre Arresti : Un malinteso dagli esiti violenti. È quello che è successo nel Casertano, dove in tre hanno legato e picchiato un amico per aver pubblicato una foto fake sui social. L’episodio risale a giugno e la vittima dell’aggressione è un 31enne di Casapesenna. Mercoledì i presunti autori del pestaggio sono stati arrestati dai carabinieri di Casal di Principe, che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip ...

Como - 34 Arresti per evasione e bancarotta. Fallimento di 12 cooperative : distrutti anche documenti contabili : cooperative fallite, documenti contabili nascosti o distrutti ed evasione fiscale. Sono questi i reati contestati a 34 persone per cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’arresto eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Como, con gli agenti della Squadra Mobile di Milano. Per 22 è stato deciso il carcere, per gli altri 12 gli arresti domiciliari. Tra gli arrestati Massimiliano Ficarra commercialista con studio a ...

Omicidio dello zainetto - altri due Arresti : è la faida per la droga a Napoli Est. «Videro il bimbo ma spararono ugualmente» : Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri e la polizia di Stato hanno dato esecuzione ad un?ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta...

