A che punto sono le proteste in Iraq

Perché i 5 Stelle sono arrivati a questo punto : Perché i capi 5 Stelle hanno fatto perdere al Movimento in un anno tanto di quel consenso che raccolse in un decennio? Chi si fida ora del M5S, passato dal né destra né sinistra al né carne né pesce? Alcuni suoi elettori di sinistra non lo voteranno più dopo il tradimento che lo ha visto andare con l’estrema destra. Alcuni suoi elettori di destra non lo voteranno più dopo ...

Spal e Genoa impattano sull’1-1 - botta e risposta tra Petagna e Sturaro : punto che serve a poco [FOTO] : Spal-Genoa – Finisce in parità il posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Spal e Genoa impattano sull’1-1, un punto poco utile alle due squadre. La prima occasione del match è casuale: Strefezza prova il tiro trovando la deviazione del suo compagno Di Francesco, palla di poco fuori. Alla mezz’ora gran tiro di Sala e ottima risposta di Radu. Il Genoa risponde con il colpo di testa di Lerager, ben parato da ...

Coppa Davis – Binaghi non nasconde un certo disappunto : “sistemeranno gli orari - ma ci sono altre cose che non vanno” : Angelo Binaghi dice la sua sul nuovo format di Coppa Davis: le parole sincere del presidente della Federtennis E’ terminata ieri sera, con la vittoria della Spagna, l’edizione 2019 di Coppa Davis. Nonostante le tante polemiche sul nuovo format, il torneo a squadre ha riscosso tanto successo, ma c’è chi trova tanti buchi nell’acqua. Stiamo parlando di Angelo Binaghi, che ha detto la sua sulla nuova competizione: ...

Highlights Milan-Napoli 1-1 : video - gol e sintesi. Bonaventura risponde a Lozano per un punto che cambia poco per le due rivali : Un punto a testa e nessuno felice. Così si potrebbe riassumere il match tra Milan e Napoli disputato ieri a San Siro. Rossoneri e partenopei volevano a tutti i costi la vittoria per rilanciare le rispettive stagioni, ma così non è stato. L’anticipo delle ore 18.00, infatti, ha visto grande equilibrio in campo e un pareggio tutto sommato giusto. Il vantaggio, abbastanza casuale, è arrivato per il Napoli con il gol del messicano Lozano, ...

Sci alpino - Slalom Levi 2019. Martina Peterlini : “Contenta della prima manche - un punto di partenza” : Martina Peterlini ha concluso al 26esimo posto lo Slalom di Levi, seconda tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra è stata brava a qualificarsi alla seconda manche col pettorale numero 46 e poi ha pensato a giungere al traguardo per conquistare i suoi primi punti in carriera nel massimo circuito itinerante. La 22enne, distaccata di 5.37 dall’inarrivabile statunitense Mikaela Shiffrin, è stata l’unica ...

Pietro Senaldi con la Sardoni e gli ospiti di Omnibus : "Lo capite qual è il vero punto del Mes? Le banche" : "Ma è questo il punto: il salva-banche, non il fondo salva-Stati". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di Omnibus a La7, polemizza in collegamento con la conduttrice Alessandra Sardoni e lo studio sul Mes. Leggi anche: "L'accordo di giugno". Moscovici smaschera Conte e M5s sul Mes L'analis

Dall’autismo all’epilessia : scoperto punto di contatto che accomuna varie patologie del neurosviluppo : Le malattie genetiche dello sviluppo del cervello, quali le encefalopatie epilettiche, le disabilità intellettive e i disturbi nello spettro autistico, sono un insieme di patologie diverse tra loro, che tuttavia condividono una serie di segni clinici comuni che vanno dai disturbi nell’apprendimento a quelli del comportamento. Uno studio coordinato da Maria Giuseppina Miano, ricercatrice dell’Istituto di genetica e biofisica “Adriano ...

A che punto è l’Iran con il nucleare : Ha ricominciato ad arricchire l’uranio – passaggio fondamentale per la produzione di armi nucleari – creando timori, difficoltà e imbarazzi nei paesi che ancora sostengono l’accordo del 2015

Nuovo trailer per Ghostrunner - il gioco che promette di essere il punto di incontro tra Mirror's Edge - Dishonored e Blade Runner : 3D Realms ha pubblicato un reveal trailer ufficiale per GhostRunner. GhostRunner è un gioco in prima persona definito come un punto di incontro tra Mirror's Edge, Dishonored e Blade Runner. Il primo trailer è in realtà uscito nell'agosto 2019, quindi è strano che 3D Realms abbia definito "reveal trailer" questo Nuovo video.GhostRunner promette di presentare un intenso mondo cyberpunk e un combattimento dinamico. I giocatori combatteranno i loro ...

Grandi eventi sportivi : a che punto siamo con la sostenibilità? : Gli impiantiLe emissioni di CO2Trasporti e spostamentiI rifiutiIl ruolo degli atleti e del pubblicoI consumi energeticiI piccoli dettagliChiariamo subito un concetto: non esiste una soglia superata la quale si vince il “bollino” della sostenibilità assoluta. Ma esistono, questo sì, iniziative e accorgimenti che rendono un evento (così come un prodotto) più sostenibile di altri. Le Grandi manifestazioni sportive come i Giochi Olimpici sono un ...

Trattativa - Salvatore Borsellino : “Prima sentenza è un punto d’arrivo - spero che non venga sovvertita da altri gradi di giudizio” : Salvatore Borsellino, fratello del magistrato assassinato dalla mafia, ha presentato nell’ambito di Bookcity a Milano il libro “La Repubblica delle stragi” firmato dallo stesso Borsellino e con la prefazione di Marco Travaglio (edito da Paperfirst). Assieme al movimento delle Agende Rosse, l’attivista palermitano prova a mettere insieme i pezzi mancanti delle inchieste relative al periodo delle stragi mafiose, che hanno ...

Dazi Usa-Cina : a che punto è la trattativa e ultime notizie : Dazi Usa-Cina: a che punto è la trattativa e ultime notizie Sembra essersi arenata la trattativa Usa-Cina sui Dazi: potrebbe saltare il protocollo di intesa sull’acquisto di beni agricoli Made in Usa da parte di Pechino. Usa-Cina, Dazi: trattative a un punto morto? Sembrava cominciato il disgelo sull’asse Usa-Cina dopo mesi di altissime tensioni; adesso, la trattativa sui Dazi subisce un nuovo stop: il maggiore nodo da risolvere quello ...

Ecco il provvedimento-punizione che De Laurentiis sta mettendo a punto : Le voci di un Aurelio De Laurentiis predisposto a chiudere in fretta e senza scossoni la questione del cosiddetto “ammutinamento” in seguito al no al ritiro dopo la partita col Salisburgo, si sbaglia. Questo è ciò che riporta l’edizione odierna de Il Roma. Da Beverly Hills, il presidente sta mettendo a punto le mosse per punire la squadra dopo il grave gesto di insubordinazione. Il patron non intende fare passi indietro: sicuramente ...

A che punto siamo con l’impeachment a Trump? : (foto Getty Images/Bonnie Jo Mount) È iniziata ieri la fase pubblica della procedura di impeachment che mette sotto accusa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante la prima giornata di audizioni alla Camera dei rappresentanti, trasmessa anche in diretta tv, sono stati ascoltati alcuni testimoni chiave come William Taylor, ambasciatore Usa a Kiev, e George Kent, sottosegretario al dipartimento di stato con delega all’Europa. La ...