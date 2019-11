Ue, Timmermans:ripartire da patto clima

"Se noi facciamo capire che stiamo diventando leader mondiali dell'economia verde, gli altri ci seguiranno".Parola del vicepresidente della Commissione Ue,, su Repubblica.Colui che dovrà realizzare il Green new deal,punta quindi a tenere unito il Continente e portarsi "dietro il resto del mondo". "Se ci muoviamo su idrogeno e 5G e ne diventiamo leader allora sarà il resto del mondo a rincorrerci". Per finanziare le politiche ambientali "serviranno "3000 miliardi", che "non è una cifra esagerata", afferma.(Di giovedì 28 novembre 2019)