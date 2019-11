Scoperto nella Via Lattea un buco nero impossibile Ha una massa mostruosa

Asia Argento e Andrea Preti escono alla Scoperto? Baci e abbracci nella Capitale : Solo qualche giorno fa iniziava a circolare in rete la notizia riguardante un presunto flirt tra Asia Argento e Andrea Preti, che sono stati nuovamente paparazzati insieme in quel di Roma. L’attrice, che è recentemente tornata sui social stupendo tutti con il nuovo look biondo e il fisico scolpito da sessioni intensive in palestra, sembra essere tornata serena anche dal punto di vista sentimentale. Il settimanale Chi, infatti, ha immortalato un ...