Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Unadi 5 mesi èquesta mattina nelrom di via Candoni a. A lanciare l’allarme sono stati i soccorritori del 118 che sono intervenuti sul posto per tentare di rianimare la bambina e, dopo averne constatato il decesso, hanno avvisato i carabinieri. Saranno le, a cui partecipano anche i Carabinieri della CompagniaEur, coordinate dal pm di turno, aledella morte. L'articolodi 5in unrom:inperdel decesso proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Roma, neonata di 5 anni morta in un campo rom: indagini in corso per chiarire cause del decesso - TutteLeNotizie : Roma, neonata di 5 anni morta in un campo rom: indagini in corso per chiarire cause del… - Noovyis : (Roma, neonata di 5 anni morta in un campo rom: indagini in corso per chiarire cause del decesso) Playhitmusic - -