F1 | Sebastian Vettel è diventato papà per la terza volta Niente conferenza stampa con

F1 - Sebastian Vettel : “Non intendo ritirarmi ma penso alla mia vita dopo le gare. Spero non passino cinque anni in Ferrari per vincere” : Sebastian Vettel si sta preparano per disputare il GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena domenica 1° dicembre sul circuito di Yas Marina. Gli ultimi dieci giorni sono stati davvero molto difficili per il tedesco, l’incidente con Charles Leclerc in Brasile ha fatto parlare e discutere moltissimo, la rivalità tra i due piloti della Ferrari è ai massimi livelli e non è stato facile placare gli animi. Il quattro ...

Ferrari - scambio di sms tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel : così Binotto cerca una difficile tregua : La Ferrari arriva al Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione, in un clima di alta, altissima tensione. Ovvio, dopo quanto accaduto nell'ultima gara tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel, separati in casa e avvelenati l'uno con l'altro. Da par suo, Mattia Binotto, ha fatto l'impossibile

Sebastian Vettel F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Vogliamo terminare la stagione in crescendo. Mi aspetto una gara divertente” : Il tedesco Sebastian Vettel deve voltare pagina dopo quanto è accaduto ad Interlagos (Brasile), sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1. In vista del prossimo e conclusivo weekend ad Abu Dhabi, il tedesco spera di regalare una prestazione di alto livello alla Ferrari per dimenticare l’incidente avuto con il compagno di squadra Charles Leclerc, rilanciando le proprie quotazioni in vista del campionato 2020. Sul circuito di Yas ...

Sebastian Vettel F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Vogliamo terminare la stagione in crescendo. Mi aspetto una gara divertente” : Il tedesco Sebastian Vettel deve voltare pagina dopo quanto è accaduto ad Interlagos (Brasile), sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1. In vista del prossimo e conclusivo weekend ad Abu Dhabi, il tedesco spera di regalare una prestazione di alto livello alla Ferrari per dimenticare l’incidente avuto con il compagno di squadra Charles Leclerc, rilanciando le proprie quotazioni in vista del campionato 2020. Sul circuito di Yas ...

F1 - Sebastian Vettel è il pilota col montepremi più elevato in carriera : Lewis Hamilton lo insegue. La classifica dei piloti : Sebastian Vettel è il pilota in attività che ha conquistato la maggior quantità di premi in denaro per la sua scuderia in F1. Secondo una ricerca condotta da Forbes, il tedesco ha incassato ben 511,9 milioni di dollari statunitensi (circa 465,5 milioni di euro al cambio attuale) nel corso di 12 stagioni in Formula Uno che sono finiti nelle casse dei team per cui ha militato durante la sua carriera (Toro Rosso, Red Bull e Ferrari): tra il 2007 e ...

F1 - GP Brasile 2019 : Charles Leclerc e Sebastian Vettel - un rapporto teso che è deflagrato! Pessimi segnali anche in vista del 2020 : Le parole di Mattia Binotto post-gara hanno scosso, e scuoteranno, il mondo Ferrari nelle prossime ore, senza alcun dubbio. La presa di posizione del team principal di Maranello al termine del Gran Premio del Brasile 2019 di F1 è stata netta, inevitabile e durissima. Quanto combinato da Sebastian Vettel e Charles Leclerc (clicca qui per il video dell’incidente) non ha scuse, non è ammissibile a questi livelli e, soprattutto, apre scenari ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2019 : “Io stavo andando diritto - non so perché ci siamo toccati io e Leclerc” : Ormai è lotta interna in casa Ferrari, battaglia serratissima tra i due piloti: una vera e propria faida tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc che era già esplosa nel corso di questa stagione e che oggi è definitivamente scoppiata nel corso del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. Un vero e proprio disastro di cui i due alfieri si sono resi protagonisti a Interlagos, una figuraccia di dimensioni colossali che non fa bene alla ...

F1 - GP Brasile 2019 : Sebastian Vettel contro tutti. Leclerc atteso alla grande rimonta : Ad Interlagos è tutto pronto per assistere domani al GP del Brasile, penultimo round di un Mondiale 2019 che dalla pausa estiva si è decisamente ravvivato. Tante le emozioni regalate dalla pista in questa seconda parte di stagione dove i valori in campo si sono decisamente avvicinati e il dominio Mercedes delle primissime gare è sparito, proponendo avvincenti duelli soprattutto durante le qualifiche. Non ha fatto eccezione la sessione di ieri ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Risultato soddisfacente - la Ferrari funziona” : Ci ha provato in tutti i modi Sebastian Vettel a conquistare la pole position del Gran Premio del Brasile 2019 di F1, ma nulla ha potuto contro la prepotenza della Red Bul di Max Verstappen nel secondo settore. Il tedesco è riuscito nel suo obiettivo di mettersi alle spalle le due Mercedes e domani proverà a guadagnarsi la testa della corsa presumibilmente già in curva 1 o sfruttando il dritto che precede la 4. Di seguito il VIDEO ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “La vettura si è migliorata durante le qualifiche. Sono cautamente ottimista per domani” : Ci ha provato in tutti i modi Sebastian Vettel a conquistare la pole position del Gran Premio del Brasile 2019 di F1, ma nulla ha potuto contro la prepotenza della Red Bul di Max Verstappen nel secondo settore. Il tedesco è riuscito nel suo obiettivo di mettersi alle spalle le due Mercedes e domani proverà a guadagnarsi la testa della corsa presumibilmente già in curva 1 o sfruttando il dritto che precede la 4. C’è comunque soddisfazione ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Giornata discreta - ora guardiamo ai dettagli. In gara sarà difficile” : Sebastian Vettel ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Interlagos. Il tedesco della Ferrari ha stampato il miglior tempo nella seconda sessione del venerdì andato in scena sull’asciutto e può ritenersi ampiamente soddisfatto del risultato come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Penso che sia stata una ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Giornata discreta - dovremo curare i dettagli in ottica gara” : Sebastian Vettel chiude in vetta il venerdì del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula Uno ma non vuole sbilanciarsi troppo in vista di qualifiche e gara. Sul circuito di Interlagos la sua Ferrari ha esordito nel migliore dei modi ed il tedesco analizza le sue due prime sessioni di prove libere in questa maniera: “Direi che abbiamo vissuto una giornata discreta – sottolinea ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo capito di cosa ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Gli attacchi di Verstappen? Un commento da immaturo - lo ignoro : è irrilevante” : Sebastian Vettel si appresta a disputare il GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend a Interlagos. Il tedesco torna in pista dopo il ritiro forzato di Austin dove dovette parcheggiare la sua Ferrari nel corso dell’ottavo giro per un cedimento strutturale della sospensione posteriore destra. Il pilota del Cavallino Rampante punta al bottino grosso sul tracciato di San Paolo ed è pronto alla sfida ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Ad Interlagos può accadere di tutto - una pista amica per la Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto per affrontare il penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos (Brasile), il quattro volte iridato, sulla Ferrari, vuol cancellare la sfortunata gara ad Austin (Stati Uniti) e rifarsi sulla pista sudamericana. Il ritiro per la rottura della sospensione posteriore destra, dovuta ad uno dei tanti bump presenti sul circuito del Texas, è stato assai doloroso per lui, che sperava di essere della ...