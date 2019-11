Due atleti del Circolo Velico Kaucana al raduno di Bari

Juventus-Atletico Madrid live - le formazioni ufficiali : Due sorprese per Sarri : Juventus-Atletico Madrid live – Tutti gli aggiornamenti dallo Stadium per la sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League tra i bianconeri e i colchoneros del Cholo Simeone, che a differenza dell’undici di Sarri non sono ancora qualificati agli ottavi di finale della massimo competizione europea. Bonucci e compagni, però, dal canto loro vogliono la certezza del primo posto oltre che mantenere ...

Juventus - la "bomba" Cristiano Ronaldo : Due scenari da incubo per Sarri - martedì contro l'Atletico : Una strepitosa vittoria in rimonta per la Juventus di Maurizio Sarri contro l'Atalanta. Una vittoria in cui hanno brillato le due stelle argentine: Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Una partita eccezionale in assenza di Cristiano Ronaldo, a riposo per il problema al ginocchio e, soprattutto, dopo le p

Atleti e soccorritori - Gsk con Due squadre alla Verona Marathon : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Due squadre, una di Atleti e una di soccorritori, per donare e per rendersi utili. Gsk partecipa alla Verona Marathon del 17 novembre con una squadra guidata dal presidente di Gsk Italia Luis Arosemena, ironman, specialità che pratica a livello amatoriale. La motivazione sarà quella di donare ad Abeo-Associazione Bambino Emopatico Oncologico 14 euro per ogni chilometro percorso. Il tutto con una marcia in ...

Atletica – Kipchoge mostruoso! Impresa riuscita : maratona completata in meno di Due ore : Kipchoge nella storia: il keniota scende sotto il muro delle due ore in una maratona Eliud Kipchoge ce l’ha fatta: l’atleta keniota è riuscito nella sua Impresa nella 1:59 challenge sulle strade di Vienna. Kipchoge ha completato una maratona in meno di due ore, e anche se il suo risultato non sarà omologato, è entrato incredibilmente nella storia. Il campione olimpico ha completato la maratona esattamente in un’ora, 59 ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Gli azzurri preparano la sfida con gli All Blacks - Due atleti costretti a rientrare in Italia : le sensazioni di De Carli : De Carli analizza il lavoro degli azzurri della palla ovale in vista della sfida contro gli All Blacks in Coppa del Mondo di Rugby 2019 Doppia seduta di lavoro tra campo e palestra per la Nazionale Italiana Rugby che ha iniziato ufficialmente la marcia di avvicinamento al quarto match del Girone B contro gli All Blacks in calendario sabato 12 ottobre al Toyota City Stadium alle 13.45 locali (6.45 Italiane), partita che sarà trasmessa in ...

Mondiali di atletica 2019 – Due azzurri in gara oggi : il progamma della settima giornata : Dalle 15,35 la settima giornata dei Mondiali di atletica di Doha 2019: due azzurri in gara oggi oggi (giovedì 3 ottobre) inizia alle 15.35 la settima giornata dei Mondiali di Doha. Sulla pedana del salto triplo, alle 15.40 ora italiana, in azione Ottavia Cestonaro: per andare direttamente in finale è richiesta la misura di 14,30. Nel getto del peso toccherà invece a Leonardo Fabbri, vicecampione europeo under 23, in caccia del risultato ...