Concerti dei Lumineers in Italia nel 2020 | info e biglietti in prevendita

I Concerti dei Modà iniziano da Jesolo - la scaletta al PalaInvent del 26 novembre : Sono ripartiti i concerti dei Modà a Jesolo, con la prima tappa al PalaInvent. Kekko Silvestre e i suoi sono tornati sul palco per il supporto di Testa O Croce, che hanno rilasciato dopo 4 anni di assenza dal mercato discografico. Si parte immediatamente con Una Vita Non Mi Basta, e sono tanti i brani che i Modà hanno deciso di inserire in scaletta, attingendoli dal nuovo album di inediti Testa O Croce. La data zero dei Modà a Jesolo si ...

Partono i Concerti dei Modà per Testa O Croce con la data zero a Jesolo : info orari e ingressi : I concerti dei Modà stanno per iniziare. Dopo mesi di attesa, Kekko Silvestre e i suoi sono pronti a riprendersi la scena live con la data zero che terranno a Jesolo, al PalaInvent, che servirà da rampa di lancio per il nuovo tour a supporto di Testa O Croce. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21, mentre sarà possibile accedere al palasport già a partire dalle 19. Coloro che sono già in possesso del biglietto possono recarsi ...

Annunciati nuovi Concerti dei Modà nel 2020 con l’Arena di Verona : biglietti in prevendita : Sono Annunciati i nuovi concerti dei Modà dopo l'apertura di nuove date. Kekko e i suoi sono quindi pronti a tornare sul palco nel corso della prossima annata, con una serie di live che toccheranno anche l'Arena di Verona. Sono tre le date a essere aggiunte al calendario, a cominciare da quella del 17 marzo al PalaCalafiore di Reggio Calabria. I Modà saranno anche in concerto all'RDS Stadium di Genova il 24 marzo, oltre che all'Arena di ...

Stop ai Concerti dei Coldplay - allo studio un piano per live a zero emissioni : A poche ore dal rilascio dell'album, è spiegato perché i concerti dei Coldplay tardano a essere annunciati. A dare conto del ritardo nell'annuncio è Chris Martin, che ha spiegato il motivo per il quale ancora non si conoscono le date del tour di supporto a Everyday Life. I prossimi concerti dei Coldplay dovranno rispettare l'ambiente. Prima che sia certo il rispetto di questo assunto, non potranno esserci annunciati i live legati al nuovo ...

Paul McCartney torna in Italia : Concerti a Napoli e Lucca. Ecco i prezzi dei biglietti : Il bassista dei Beatles suonerà il 10 giugno a piazza Plebiscito e il 13 alle Mura Storiche per il «Lucca Summer Festival». Manca da sei anni dall’Italia, da 26 dalla Toscana e da 28 da Napoli

Harry Styles in Italia : i prezzi dei Concerti di Torino e Bologna

Biglietti in prevendita per i Concerti dei Subsonica nei club dedicati a Microchip Temporale : Sono annunciati i concerti dei Subsonica nei club per il supporto di Microchip Temporale. Dopo l'arrivo della nuova versione dell'album, Samuel e i suoi sono ora pronti a tornare sul palco per celebrare i primi 20 anni di uno dei dischi più iconici del loro repertorio. I festeggiamenti sono stati concepiti in grande stile. Quella di Microchip Emozionale, per l'occasione ribattezzato Microchip Temporale, è una versione completamente rivista ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per i Concerti di Vasco Rossi nel 2020 da Firenze a Imola : Sono ufficiali i Prezzi dei biglietti in prevendita per i concerti di Vasco Rossi nel 2020. Il rocker di Zocca ha appena annunciato le date del tour che terrà nei festival estivi, con prevendite molto particolari che partiranno nei pRossimi giorni. Si parte con la data del 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze, per continuare con quella del 15 giugno che terrà a Milano presso il MIND, con la quale si chiuderanno gli iDays. Il 19 giugno è ...

Boom per le prevendite dei biglietti dei Concerti di Marracash - aperta una nuova data a Milano : I concerti di Marracash si arricchiscono di una nuova data. Dopo il successo nelle vendite dei biglietti delle prime date al Mediolanum Forum di Assago, già dichiarate sold out, si apre un nuovo concerto da tenersi presso il presso il palasport alle porte di Milano. La nuova data è quella del 18 aprile, per la quale sono già in prevendita i biglietti su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Previste le modalità di consegna ...

Giusy Ferreri tornerà in tour a marzo : ecco le date dei Concerti

Lady Gaga è stata costretta a cancellare uno dei suoi Concerti a Las Vegas per motivi di salute

Un’ipoteca i biglietti dei Concerti di Hans Zimmer a Bologna e Milano - in Italia nel 2021 : I concerti di Hans Zimmer in Italia sono ufficiali per il 2021. Una scelta bizzarra, quella di aprire le prevendite a oltre un anno di distanza dai live, dal momento che si era già assistito all'annullamento di altre date dell'artista in location a capienza minore rispetto al Mediolanum Forum di Assago e all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Le date sono quella del 17 marzo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, frazione alle porte di ...

Uso dei cellulari nei Concerti - Renato Zero sbotta a Roma dopo Ermal Meta - Madonna lancia il divieto : Sull'uso dei cellulari nei concerti si è già fatto un gran parlare. Giusto o no, il loro impiego rimane a discrezione degli spettatori, che spesso ne fanno un uso smodato senza godersi lo spettacolo che hanno di fronte. L'ultimo a sollevare la polemica sull'uso degli smartphone durante i concerti è stato Renato Zero, quasi accecato dai flash dei tanti sorcini che erano desiderosi di portare a casa un ricordo del primo concerto dell'annata ...

