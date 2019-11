“Che curve!” Francesca Pascale | lo scatto pazzesco della compagna di Berlusconi

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 28 novembre 2019) Un periodo particolare per la coppia– Silvio. Da una parte lui, ricoverato dopo essere caduto nella ressa per i selfie a Zagabria, dove era impegnato nei lavori del congresso del Ppe. Rientrato in Italia come da programma alla fine del congresso con un aereo Fininvest nella clinica La Madonina di Milano, è stato sottoposto a tutti i controlli del caso. L’ex premier ha riportato solo una contusione, anche se in un primo tempo si era temuto si trattasse di una frattura del femore. È proprio lei che tranquillizza il mondopolitica e dice: “Sta bene, finalmente esce”.di Silvio, è uscita dalla casa di cura La Madonnina di Milano, in cui è ricoverato il Cavaliere dopo la caduta a Zagabria.“Bene”, ha risposto salendo in auto a chi le ha chiesto come stesse il leader di Forza ...

Tronic5 : @SCantautrice Questa si che è arte mmmmm che curve - Suino58785917 : @LandoSara Che Curve ... Spaziali ?????? - femiizzy : @sociovero ad averla quella forma, guarda che curve -