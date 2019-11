Verona | monopattini | multati tre ragazzi | sfrecciavano sulle corsie bus

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019), 27 nov. (Adnkronos) -sul monopattino in zona piazzale della Stazione tra lepreferenziali degli autobus in partenza e quelli in arrivo. Peccato che fossero anche privi della patente AM e quindi non in regola per l’uso del dispositivo. Tre minorenni sono stati sanzionati

PantheonVerona : Continuano ad arrivare le multe per l'uso scorretto dei monopattini. Tre minorenni sfrecciavano tra le corsie dei b… - SilviaCantoia : RT @larenait: #Verona. Monopattini a rischio multa - larenait : #Verona. Monopattini a rischio multa -