Una donna va a cena e beve parecchio per questo decide di non guidare e chiama un taxi

Il governatore De Luca “corteggia” la Isoardi “Si candida con me? Sarei felicissimo - è Una donna splendida!” : Il governatore della Campania Vincenzo De Luca non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione. Il Presidente della regione Campania ha affermato che sarebbe contentissimo se Elisa Isoardi, l’ex compagnia di Salvini si candidasse con lui. Vicenzo De Luca ha affermato “Isoardi? È una donna splendida, la cosa non può che aumentare la mia stima”. Il Presidente ha voluto rispondere seriamente a un video scherzoso pubblicato dalla famosa ...

Luisa Spagnoli - Una grande donna tra ‘Baci’ e moda : trama e cast del film tv con Luisa Ranieri : Luisa Ranieri è Luisa Spagnoli nell’omonimo film tv in onda martedì 26 novembre in prima serata su Rai1 dedicato alla pioniera dell’imprenditoria femminile, fondatrice della Perugina e dell’omonimo marchio di moda, “Una donna che ha precorso i tempi, una figura femminile di imprenditrice che ha fondato due delle aziende principali del nostro Paese”. Luisa Spagnoli, cast Nei panni della protagonista Luisa Ranieri, ...

Emma Marrone - la malattia e i figli : ‘Una donna è donna anche senza bisogno di procreare’ : Dieci anni fa un tumore all’utero, recentemente la malattia le ha fatto visita di nuovo ma Emma Marrone l’ha affrontata ancora con grinta ed è tornata sulle scene con un nuovo disco, Fortuna, balzato subito al primo posto in classifica. Intervistata dal settimanale F nel numero in edicola mercoledì 27 novembre la cantante replica così quando le viene chiesto se sia pronta a metter su una famiglia tutta sua: “Non lo so […] ...

Una donna australiana condannata a morte in Malesia per traffico di droga è stata liberata : Maria Exposto, una donna australiana che era stata condannata a morte in Malesia per traffico di droga, è stata liberata su ordine di un tribunale federale della capitale Kuala Lumpur. Nel 2014 Exposto, che ha 55 anni, era stata arrestata

Dio è donna e si chiama Petrunya - l’immensa ribellione di genere e sociale di Una 40enne straordinaria : Nel paese dei sogni Petrunya sarebbe presidente del consiglio. Solo per quel “studio l’integrazione del comunismo nelle istituzioni democratiche” andrebbe baciata seduta stante. Invece, il maturo personaggio femminile di un film splendido e godibilissimo, Dio è donna e si chiama Petrunya, presentato in prima italiana al 37esimo Torino Film Festival, è costretto a vivere nel contesto tradizionalista e oppressivo di una società arcaica macedone. ...

Addio a Lewis : è morto il koala salvato da Una donna dalle fiamme in Australia : Lewis, il koala salvato dalle fiamme Australiane, non ce l’ha fatta. Portato in un ospedale di Port Macquarie, l’animale era stato sottoposto a tutte le cure necessarie per cercare di salvarlo dalle gravi ustioni che aveva sul corpo, ma gli sforzi dei veterinari non sono bastati ed è stata presa la decisione di sottoporlo a eutanasia.Continua a leggere

Tina Turner - tanti auguri a Una donna che ce l’ha fatta. Nonostante tutto : Buon compleanno grande Tina Turner. Hai l’età di mio padre, ma io ti immagino sempre come ti ho vista per la prima volta in tv quando, senza Internet né cellulari, era Dee Jay television, primo storico e avveniristico programma televisivo, a portare in provincia la musica d’oltre confine e io, ragazzina, attendevo questo appuntamento quotidiano avida di canzoni e novità. Erano anni paTinati, anni di pura, vera, reale musica pop nonché dei ...

Bari - incidente sulla Sp231 - scontro frontale tra due auto - gravi Una bambina e Una donna : Nelle serata di oggi, causa forse anche l’asfalto bagnato, sulla Sp231, all’altezza di Bitonto si sono scontrate frontalmente due auto, una Fiat Punto e una Lancia Musa. Ad avere la peggio i passeggeri della Lancia Musa, un’intera famiglia. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia municipale di Bitonto. I soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti. Ricoverati d’urgenza in gravi condizioni una bimba e ...

Ingoia un amo 'dimenticato' da cuoco all'interno di Una polpetta di polpo : donna operata dopo un pranzo a Porto Cesareo : Fortunatamente l'amo si sarebbe conficcato nell’esofago invece di finire nello stomaco e da lì nell'intestino. La donna ha avuto subito febbre alta e forti dolori al collo

Istat - il 24% delle persone pensa che Una donna subisce violenza per il suo abbigliamento : Dati agghiaccianti quelli emersi dall'ultimo Report Istat su stereotipi e ruoli di genere: il 23,9% pensa che le donne possano provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire; Il 15,1% è dell'opinione che una donna che subisce violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l'effetto di droghe sia almeno in parte responsabile.Continua a leggere

In Europa Una donna su tre è vittima di violenza : (foto: Stefano Montesi/Getty Images) Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di sensibilizzare e prevenire un problema che non accenna a diminuire. In Europa, infatti, una donna su tre, sopra i 15 anni, ha subito violenza fisica e/o sessuale. Una su due è stata vittima di molestie sessuali e una su dieci le ha subite online. 1 in 3 ...

Vanessa Incontrada - il trionfo di Una donna normale. Pronta per Sanremo : Vanessa Incontrada sta vivendo un momento d’oro, ogni cosa che fa è un successo. E ora a gran voce i fan la vogliono a Sanremo 2020. L’attrice, che il 24 novembre ha compiuto 41 anni, ha emozionato a Domenica In con la lettera-dichiarazione di sua madre Alicia Soler Noguera, con cui ha scritto il suo ultimo libro, Le bugie uccidono. Mentre si appresta a ottenere un altro successo con la nuova trasmissione su Rai 1, 20 anni che siamo ...

Firenze - prende a calci Una donna durante la messa : interviene la polizia : Teatro dell'aggressione, registrata nella mattinata di domenica, la chiesa di San Jacopino a Firenze. Un uomo avrebbe aggredito una donna sul sagrato della chiesa perché la sua bambina avrebbe disturbato la funzione religiosa. È intervenuta la polizia, che ha provveduto a identificare l’aggressore.Continua a leggere

Maltempo - morta Una donna nell'Alessandrino. Crolla un viadotto in Liguria : E' stato ritrovato il corpo senza vita di Rosanna Parodi, la donna di 52 anni dispersa nell'Alessandrino, dopo essere stata travolta dal fiume Bormida. Il cadavere si trovava all'interno dell'auto trascinata dall'acqua fino a Sezzadio. La tragedia sarebbe una conseguenza del mancato rispetto della chiusura delle strada provinciale 181. Alcuni cittadini, che poi sono riusciti a mettersi in salvo, avrebbero spostato le transenne consentendo il ...