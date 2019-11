Titanfall 2 e Monster Energy Supercross tra i giochi di dicembre in arrivo su PlayStation

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Sembra che la line-up diPlus persia stata svelata. Il sito web ufficiale polacco diaveva precedentemente rivelato dueinper i membri diPlus a. Il post è stato apparentemente eliminato, ma ora abbiamo la conferma ufficiale.Secondo quanto pubblicato dall'account Twitter diUK, igratuiti disono2 e- The Official Videogame.2 è un videogioco sparatutto in prima persona sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts ed incorpora una campagna offline e un set di armi del tutto rinnovato, introducendo nuovi Titan e nuovi equipaggiamenti. La campagna è incentrata sulle vicende di un soldato semplice della Milizia, Jack Cooper, non abituato a comandare i potenti Titan pilotati dai piloti più esperti, e del suo compagno di ...

Eurogamer_it : I prossimi giochi #PSPlus di dicembre sono #Titanfall2 e #MonsterEnergySupercross. - spaziogames : Ecco la lineup ufficiale di #PlayStationPlus per dicembre! Contenti delle scelte di #PlayStation? #PS4 - svarioken : ?? Annunciati i Playstation Plus di Dicembre: • Titanfall 2 (PS4) • Monster Energy Supercross (PS4) Disponibili da… -